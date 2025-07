Tânia Rêgo/Agência Brasil Candidatos chegam para as provas do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) na UERJ, em 2024





Candidatos interessados em pedir isenção da taxa de inscrição do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) 2025 têm até 23h59 desta terça-feira (08), horário de Brasília, para realizar a solicitação pelo site da Fundação Getulio Vargas (FGV), organizadora do certame.

A isenção é destinada a quem se enquadra em critérios como inscrição no Cadastro Único (CadÚnico), doação de medula óssea, participação no Programa Universidade para Todos (Prouni) ou financiamento pelo Fies.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 70,00 e deve ser pago até 21 de julho.

A solicitação deve ser feita no momento da inscrição, por meio do sistema da FGV com login na conta Gov.br. Os documentos comprobatórios também devem ser anexados por esse mesmo sistema.

Quem pode pedir isenção

O edital do CNU 2025 prevê gratuidade da taxa para os seguintes casos: pessoas com inscrição ativa no CadÚnico, doadores de medula óssea reconhecidos pelo Ministério da Saúde, bolsistas do Prouni e financiados pelo Fies.

A retificação publicada no dia 3 de julho dispensa o preenchimento do Número de Identificação Social (NIS) por quem está no CadÚnico.

Para comprovar a doação de medula óssea, é necessário apresentar documento de identidade com foto e comprovante da doação contendo data, assinatura e nome legível da pessoa responsável pelo órgão emissor, ou certidão/cartão de doador expedido por entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde.

Os arquivos devem estar nos formatos JPG, JPEG, PNG ou PDF, com até 5MB. Não serão aceitos documentos por e-mail, fax, correios, entrega presencial ou no dia da prova.

A solicitação não garante a isenção automática. A FGV analisará os documentos e consultará os bancos de dados do CadÚnico, Prouni, Fies e Redome.

O resultado preliminar será divulgado em 10 de julho. Quem tiver o pedido negado poderá recorrer em até dois dias úteis. A decisão final sairá no dia 18 de julho.

Inscrições em andamento

O período de inscrições do CNU 2025 segue até as 23h59 do dia 20 de julho. Até 23 horas após a abertura do sistema, mais de 100 mil pessoas já haviam se inscrito, segundo o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI). O número final de inscritos será conhecido após 21 de julho, quando termina o prazo para pagamento da taxa.

A inscrição deve ser feita no site da FGV. Para participar, é preciso ter conta ativa no portal Gov.br, CPF válido e preencher um questionário socioeconômico.

O candidato deve escolher um dos nove blocos temáticos, ordenar a preferência pelos cargos, selecionar o local de prova e indicar se deseja atendimento especial, nome social ou concorrer por cotas.

MPF pede suspensão do concurso por falhas nas cotas

O Ministério Público Federal (MPF) protocolou nesta quarta-feira (03) um pedido de suspensão imediata do CNU 2025, argumentando que o edital foi publicado sem corrigir falhas estruturais apontadas anteriormente, especialmente na aplicação das cotas raciais. A ação tramita na Justiça Federal do Distrito Federal.

Segundo o MPF, permanecem problemas como decisões finais sem possibilidade de recurso das comissões de heteroidentificação, critérios pouco transparentes no sorteio de cotas, ausência de cadastro de reserva proporcional por cota e falta de clareza nas listas classificatórias específicas.

Em nota à Agência Brasil, na sexta-feira (04), a Advocacia-Geral da União (AGU) informou que a União não foi intimada pela Justiça sobre nenhuma decisão até o momento. O Ministério da Gestão declarou que também não recebeu notificação oficial sobre a ação.





Sobre o CNU 2025

A segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado oferece 3.652 vagas em 32 órgãos federais.

A primeira fase de provas, com questões objetivas, será aplicada em outubro. A segunda, composta por provas dissertativas , acontecerá em dezembro, apenas para os aprovados na primeira etapa.

Os cargos estão distribuídos em nove blocos temáticos, permitindo ao candidato se inscrever para mais de um cargo dentro do mesmo grupo e ordenar suas preferências.