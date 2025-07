Alexandre Durão/BRICS Brasil Vladimir Putin participou do encontro da cúpula do BRICS por videochamada





O presidente russo Vladimir Putin participou na manhã deste domingo da primeira reunião do 1 7º encontro da cúpula do BRICS, no Rio de Janeiro, por videochamada. Na mensagem, ele defendeu o aumento do uso de moedas locais no comércio entre os países do BRICS.

Putin defendeu a criação de um sistema de liquidação e depósito para os países do grupo, para evitar o uso recorrente do dólar como moeda comercial e fortalecer as próprias economias.

Ele optou por não comparecer presencialmente ao encontro por ter um mandado de prisão, expedido pelo Tribunal Penal Internacional, por crimes de guerra na Ucrânia.

Moedas próprias

Ueslei Marcelino/BRICS Brasil Reunião de líderes e representantes dos países que formam o BRICS





De acordo com o líder da Rússia, a participação da moeda de seu país, o rublo, e das moedas dos outros membros do BRICS chegou a 90% nas transações envolvendo os russos. Segundo o governo federal, Putin teria dito que o modelo de relações internacionais está se transformando para a adoção de um "caráter multipolar" — ou seja, fora da concentração monetária nos EUA.

Nesse cenário, o bloco de cooperação econômica do BRICS se consolida como um dos principais centros de governança global.

“A autoridade e a influência desse grupo aumentam a cada ano, e o Brics é agora um dos principais grupos e organizações-chave no mundo. E nossa voz é ouvida em alto e bom som em todo o cenário internacional” , afirmou Putin.

Proposta russa

Vladimir Putin aproveitou a mensagem enviada aos líderes e representantes dos países-membros BRICS para citar uma outra proposta, sobre uma plataforma de investimentos para apoiar e atrair fundos dos países do grupo.

De acordo com o governo, Putin também pediu apoio para outras propostas russas, como a instalação de um centro de pesquisa climática e mercados de carbono.





Elogios ao Brasil

Putin elogiou a atuação do Brasil e de Lula na presidência do grupo em 2025. O russo alegou que o Brics tem ampliado a presença na governança global.

“Ano após ano, a autoridade e a influência do nosso grupo no mundo continuam crescendo. O Brics consolidou-se, com razão, como um dos centros-chave da governança global, e a voz sólida de nossos países se faz ouvir cada vez mais claramente na arena internacional” , disse.