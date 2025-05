Reprodução Labubu impulsionou ações da Pop Mart





As bonecas Labubu integram a série " The Monsters ", criada pelo artista de Hong Kong Kasing Lung para a Pop Mart, empresa chinesa de brinquedos colecionáveis, que viu suas ações dispararem.

Lançadas no formato "blind box", as figuras apresentam a aparência de pequenos seres de inspiração nórdica, com traços que combinam características de animais e humanoides.

Cada boneca é vendida de forma aleatória em caixas fechadas, o que incentiva a compra múltipla para completar coleções.

O conceito de "blind box" utilizado pela Pop Mart prevê séries de figuras com variantes secretas, com probabilidades limitadas de aquisição — como 1 em cada 72 caixas.

As Labubus também são disponibilizadas em edições limitadas, associadas a lançamentos sazonais e colaborações especiais. Em plataformas de revenda, figuras raras alcançam preços superiores a US$ 700 (R$ 3976,98 na cotação atual).

O público-alvo das bonecas Labubu inclui adolescentes e adultos jovens, com forte presença nas redes sociais. No TikTok, a hashtag #Labubu ultrapassou 1,2 milhão de postagens. Vídeos de unboxing e personalização das figuras contribuíram para popularizar a marca fora da China.

As bonecas também se tornaram acessórios de moda, frequentemente utilizadas como chaveiros ou adereços de bolsas.

O crescimento da Labubu foi impulsionado por campanhas espontâneas de divulgação feitas por celebridades como Lisa (Blackpink), Rihanna e Dua Lipa.

Essas associações aumentaram a visibilidade global das figuras, promovendo a adesão de novos públicos consumidores em mercados como Estados Unidos, Reino Unido e Sudeste Asiático.





Ações da Pop Mart

Em 2024, a série "The Monsters", da qual Labubu é o principal destaque, gerou 3,04 bilhões de yuans em receita, equivalente a aproximadamente US$ 419 milhões.

O resultado representa um aumento de 726,6% em comparação a 2023. A linha respondeu por 23% do faturamento total da Pop Mart no ano.

O impacto comercial da Labubu contribuiu diretamente para a valorização das ações da Pop Mart. Entre meados de 2024 e maio de 2025, o preço das ações subiu 450%, conforme relatórios de mercado.

O lucro líquido da companhia alcançou 3,1 bilhões de yuans (cerca de US$ 427 milhões) em 2024, com receita anual de 13,04 bilhões de yuans (cerca de US$ 1,8 bilhão).

Com o crescimento impulsionado pelas bonecas, o valor de mercado da Pop Mart atingiu US$ 34 bilhões, superando concorrentes tradicionais da indústria de brinquedos.

A expansão internacional da empresa, que já registra 40% de sua receita em mercados fora da China, reforça a projeção global do personagem Labubu.