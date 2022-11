KiaraWorth - 17.11.2022 Presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), na COP27, ao lado de Fernando Haddad

O ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Bogueira (PP), ironizou nesta sexta-feira (25) a especulação de que o próximo ministro da Fazenda será o ex-ministro da Educação, Fernando Haddad.



"Sai Paulo Guedes [ministro da Economia], entra Haddad? Mais ou menos como sai o Neymar e entra o Seu Boneco. Seleção sim, Tabajara? Ninguém merece!", publicou Ciro Nogueira no Twitter.

O nome de Haddad desponta como o principal para assumir o ministério da Fazenda do próximo governo, apesar da desconfiança do mercado financeiro.

Durante as eleições, o presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), disse querer um quadro político para a vaga, e não um técnico. Haddad se encaixaria nesse perfil, mesmo não sendo um dos mais hábeis politicamente.

Lula decidiu indicar Haddad para substituí-lo no almoço anual da Federação Brasileira de Bancos (Febraban), que ocorre nesta sexta-feira (25), em São Paulo, aumentando as especulações. O presidente eleito se recupera de uma cirurgia na garganta realizado no fim da semana passada.

Em paralelo, Pérsio Arida, ex-presidente do Banco Central e do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), é o favorito para ocupar a cadeira do Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão.

Arida já integra a equipe de transição e tem perfil mais técnico, conhecido pelo lado fiscalista e o por carregar no currículo o título de um dos pais do Plano Real.

O PT estuda anunciar a "dobradinha" no mesmo dia, para evitar rejeição ao nome de Haddad, apesar de a Fazenda ter mais poder que o Planejamento.