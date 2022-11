Reprodução Twitter Site falso Magalu

A Black Friday começa nesta sexta-feira (25) e os primeiros golpes já começam a ser denunciados. Na plataforma Reclame Aqui, consumidores relatam a existência de um site falso do Magazine Luiza, que simula a página oficial.

Isso ocorre porque o Google privilegia significativamente a chance de um e-commerce ser visto caso haja o investimento em publicidade paga, sendo assim, vários golpistas se aproveitam da manobra para fazer vítimas que buscam os sites oficiais.

"Fui vítima de um site falso da Magazine Luiza. Era um micro-ondas Philco por 265 reais que apareceu na busca do Google como uma das primeiras ofertas. A cobrança do cartão ao invés de aparecer a Magalu apareceu o nome Mateus Almeida Dos Santos", diz um dos clientes que se queixou na plataforma.

Outro consumidor diz ter comprado um notebook da Apple por R$ 7050,95, com pagamento via Pix. Após fazer a transferência, notou que não havia registro do pedido no aplicativo oficial do Magalu.



"Concluí ter sido vítima de um golpe do site falso. Agora estou na expectativa do Banco que recebeu o pix possa colaborar identificando esse ser e alertar o Magazine Luiza sobre o site fake", diz.

O Magalu informou ao iG que "mantém processos estruturados e ininterruptos para combater fraudes e o uso indevido de suas marcas. A empresa adota tecnologia de ponta e dispõe de mecanismos em seus canais digitais para assegurar aos clientes uma compra 100% segura. Em períodos como a Black Friday, esse monitoramento é reforçado, com o aumento dos times de Tecnologia e Segurança da Informação. Sites fraudulentos que usam a marca da empresa são derrubados imediatamente após identificação ou denúncia."

O Magalu orienta os consumidores a, antes de realizarem qualquer compra, conferir se o site acessado na internet é o www.magazineluiza.com.br e se existe o símbolo de cadeado ao lado do link na barra de endereços. No caso de pagamento por meio de boletos ou PIX, é importante observar se no campo "Beneficiário" consta o nome correto da empresa -- Magazine Luiza S\A -- acompanhado do seu CNPJ -- 47.960.950/0001-21. Se algum desses dados não aparecer ou não estiver correto, o comprador deve abortar o pagamento e entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Cliente pelo 0800 310 0002. O site do Magalu oferece um Manual de Segurança , no qual é possível se informar sobre práticas que ajudam a manter os dados protegidos e a ter uma experiência de compra mais segura.

Como identificar um site falso?

Na página do Reclame Aqui , há uma ferramenta que analisa se o site é confiável ou não, basta digitar o URL e ver se os dados do site e se a empresa são cadastrados na plataforma.

A iniciativa é uma colaboração do Reclame Aqui com a Axur, plataforma de proteção contra riscos digitais.

Além disso, especialistas recomendam ficar atento aos seguintes pontos:



Endereço: Verifique atentamente o endereço da URL; muitas vezes pode haver apenas um elemento, como uma letra, diferente do site original.

Cadeado: Hoje mesmo sites falsos trazem cadeado. Mas, ao clicar, é possível ver se a certificação é recente e qual é o certificador.

Meios de pagamento: A não exigência de cadastro é um sinal de alerta, assim como não aceitar cartão de crédito.

Layout: Sites com modelos padronizados também merecem cautela.

Velocidade: A demora em carregar pode indicar que o site está hospedado em um servidor de baixa qualidade. E sites falsos não são completos, a maior parte dos links em outras áreas da página não funciona.

Português ruim: Erros gramaticais são indício de site falso.

SAC: Verifique se há telefone e e-mail para atendimento.

Dados da empresa: Confira, em uma busca na internet, as informações sobre CNPJ e endereço.