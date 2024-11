AFP Donald Trump vence eleições nos EUA

Após o magnata Donald Trump sair vitorioso da disputa pela Presidência dos Estados Unidos nesta quarta-feira (6), as ações da empresa de mídia social do republicano dispararam: às 8h23 do horário de Brasília, a cota da Trump Media & Technology Group subia 35.95% com, as ações negociadas em US$ 46,14.

Há um mês, quando as chances de Trump no mercado de apostas Polymarket estavam em 49%, as ações da companhia eram negociadas a US$ 16,50.

No último pregão antes do fechamento das urnas, as ações da Trump Media & Technology Group, subiram até 18,6% para US$ 40,74 ( R$ 232) no início da tarde, acrescentando mais de US$ 600 milhões (R$ 3,42 bilhões) ao patrimônio líquido do magnata.

A alta, no entanto, desanimou: no final da tarde, as ações caíram e entraram em leilão por conta da oscilação brusca. Em seguida, se recuperaram para um ganho de 5%, cotadas a cerca de US$ 36 por ação.

Dessa forma, o magnata ganhou um valor aproximado a US$ 210 milhões (R$ 1,2 bilhão). Durante a queda nas ações, ele perdeu aproximadamente US$ 40 milhões (R$ 228 milhões) no dia.

Trump eleito nos EUA

Após quatro anos longe do comando dos EUA, Donald Trump voltará à Casa Branca para um segundo mandato. Ele derrotou a vice-presidente Kamala Harris, candidata do Partido Democrata, após conseguir 276 delegados - seis a mais que o número necessário - para ser eleito no Colégio Eleitoral.