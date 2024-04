Reprodução Molho da Heinz da Barbie

Em comemoração ao 65º aniversário da Barbie, a Mattel e a Heinz do Reino Unido anunciaram uma colaboração para lançar o "Heinz Classic Barbiecue Sauce". E não, não se trata de um erro de digitação, e sim de uma mistura entre Barbie e o molho para churrasco barbecue.

A especial mistura de molho consiste em uma combinação de maionese vegana e molho de churrasco. Além do sabor diferente, a cor também chama atenção e não podia ser diferente do "rosa Barbie". A cor vem da beterraba, que também compõe o molho.

A Heinz UK anunciou o molho em uma postagem no Instagram em agosto do ano passado - ao lado de uma garrafa do único acompanhamento possível para ele: O Kentchup.

Na postagem, a Heinz perguntou se eles deveriam "transformar esse time dos sonhos em realidade." Naturalmente, os usuários do Instagram responderam rapidamente que os condimentos rosa eram, de fato, algo que precisavam em suas vidas.

A Heinz sugere usá-lo para "alegrar um hambúrguer" ou regá-lo "sobre uma salada crocante".

Se você quiser experimentar o "molho defumado da estação", a Heinz está vendendo as primeiras 5.000 garrafas em seu site, mas o produto ainda não está disponível no Brasil, apenas no Reino Unido e na Espanha; no entanto, a Heinz diz que poderia potencialmente expandir a oferta para outros mercados no futuro.

Se você perder a chance de garantir uma garrafa online e estiver no Reino Unido ou na Espanha, uma tiragem limitada do condimento estará disponível nas lojas da Tesco a partir de 17 de abril - seguida pela Ocado e outros varejistas a partir de maio, pelo preço sugerido de £ 3,39.

Não há informações sobre quando o Kentchup será lançado.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp