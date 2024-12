Valter Campanato/Agência Brasil Período do final de ano tem crescimento no comércio

Com a chegada das festas de final de ano, como o Natal , o aumento das vendas do comércio gera mais empregos. Para dar conta da demanda, o varejo e outros setores abrem vagas temporárias, que geralmente vão de novembro até o final do ano.

De acordo a Associação Brasileira do Trabalho Temporário (ASSERTTEM) , a previsão é de 450 mil novos contratos de trabalho temporário nos meses de outubro, novembro e dezembro em todo Brasil. Cerca de 20% dos trabalhadores temporários contratados no período devem ser efetivados, de acordo com o especialista em gestão de pessoas e contratação temporária, Marcelo de Abreu.

O vice-presidente da Employer Recursos Humanos, empresa especialista em tecnologias para Recursos Humanos, aponta que a modalidade se apresenta como uma porta de entrada para quem busca estabilidade no mercado.

Inserção no mercado de trabalho

De acordo com o especialista, as vagas temporárias são excelentes oportunidades para quem está buscando sua primeira experiência no mercado e para quem deseja se reinserir. “Elas permitem que os candidatos demonstrem suas habilidades, adquiram novas competências e ampliem suas redes de contato”, afirma Abreu.

Ele explica que o trabalho temporário é uma oportunidade para o profissional e para a empresa avaliarem o potencial de longo prazo. “As empresas muitas vezes veem essa modalidade como uma forma de identificar talentos, e muitos candidatos conseguem se destacar, garantindo uma vaga efetiva”, disse.

Nesta época do ano, com datas de grandes eventos e grandes movimentações, setores como comércio, turismo e logística buscam candidatos que saibam lidar com pressão e que tenham capacidade de proatividade e organização. São habilidades essenciais para se destacar, uma vez que, por ser temporário, o serviço exige rapidez de adaptação e entrega de resultados em curto prazo, explica o especialista.

Dicas para se destacar e aumentar chances de efetivação

Segundo Abreu, para aumentar as chances de efetivação em um trabalho temporário, é importante seguir cinco orientações. A primeira é demonstrar comprometimento e responsabilidade, se atentando a prazos e metas, o que destaca o profissional como confiável para o serviço.

A qualificação do profissional pode ser um grande diferencial, mesmo em vagas temporárias. Por isso, investir em qualificações destaca o interesse e o planejamento do trabalhador. Manter um bom relacionamento com a equipe é outro diferencial, principalmente em empresas que valorizam a harmonia e a colaboração no ambiente de trabalho.

O funcionário pode aproveitar o período temporário para solicitar feedbacks e aprimorar o desempenho. Essa atitude revela maturidade e vontade de evoluir, o que é muito valorizado para uma efetivação.





Direitos do trabalhador temporário

Na modalidade temporária, o trabalhador tem anotação em carteira e os direitos assegurados pela legislação 6.019/1974. Dentre os direitos, estão inclusos pagamento de horas extras, descanso semanal remunerado, 13° salário e férias proporcionais ao período trabalhado. Ele recebe 8% dos seus proventos a título de FGTS e o período como temporário conta como contribuição para a aposentadoria.

Na legislação, o trabalhador temporário pode ser contratado por até 180 dias, com a possibilidade de prorrogação por mais até 90 dias. A efetivação pode acontecer a qualquer momento desse período. Todos os direitos previdenciários também são garantidos, desde que se respeite a carência mínima exigida para o pagamento dos benefícios.