Thomas Lefebvre / Unsplash Consumidores têm dado preferência para compras online





Neste ano, o comércio se prepara para uma Black Friday de grande potencial, com projeções de crescimento nas vendas. Segundo a Senior Sistemas , multinacional de softwares para gestão atuante nas áreas de logística e atacado e distribuição, o comportamento do consumidor tem se transformado, com um número crescente de compras realizadas online.

A expectativa por entregas rápidas, práticas e seguras faz diferença na hora da compra. Esse novo cenário encurtou os prazos logísticos, desafiando as empresas a se adaptarem. Para a Black Friday , as empresas investem em treinar equipes e usar tecnologia para tornar as entregas mais rápidas e precisas. Isso ajuda a lidar com o aumento dos pedidos e a garantir a satisfação dos consumidores.

“Esquenta” Black Friday

O movimento do “esquenta” Black Friday, realizado pelos sites de e-commerce, impacta diretamente a atividade logística. A Senior Sistemas, através de uma amostragem que inclui 3 das 5 maiores empresas de e-commerce; 4 das 10 maiores marcas de cosméticos; e 3 das 10 maiores varejistas de moda em atuação no Brasil, contabilizou mais de 1,6 milhões de pedidos e 44,8 milhões de itens no período de 27 de outubro a 20 de novembro, um crescimento de 7,9% e de 25,2% em itens em relação ao mesmo período de 2023.

A média por "carrinho" ou por "pedido" nesses primeiros 15 dias que antecedem à Black Friday varia de 2 a 4 itens. “Vemos um crescimento: na semana 1 o crescimento foi de 13,5%; na semana 2, de 18,1%; e na semana 3, até 20 de novembro, atingiu 5,6%. Os números mostram uma crescente gradual, o que indica que as vendas devem se concentrar mais na semana e dia da Black Friday”, detalha o head de Logística na Senior Sistemas, Anderson Benetti.

De acordo com a Senior, houve um aumento nas vendas no início do mês, com expectativa de crescimento em novembro. Estratégias de promoções e frete grátis, a partir de um valor ou quantidade mínima, estão em alta.

“O fato de os pedidos concentrarem dois a quatro itens por compra indica a presença de estratégias de vendas, como, por exemplo: se vou comprar um calçado, ao aumentar o ticket e incluir também uma meia ou uma camisa, ganho o frete grátis.”, detalhou Anderson.

Pico de vendas na Black Friday

Nos últimos anos, a preparação para a Black Friday se tornou essencial para as empresas de comércio, na qual a data apresenta um pico de vendas muito maior em comparação aos dias anteriores. Em 2023, o crescimento do “esquenta” foi menor, indicando que a Black Friday deste ano deve crescer acima dos 7,9% registrados até o momento, de acordo com a multinacional.





“Há um planejamento de vendas que começa com as campanhas de marketing e impulsionamentos, que determinam quanto esses varejistas vão vender no período. Ou seja, eles já sabem quanto vão vender, visto que os planejamentos logísticos, de fornecedores, de marketing e de transporte começam muito antes, com três a seis meses de antecedência”, finaliza o head de Logística da Senior.