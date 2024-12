shutterstock Recrutadora consultou empresas de pequeno, médio e grande porte de todo o Brasil, sobre as necessidades de contratação em 12 setores.

Pesquisa realizada pela PageGroup, uma consultoria de recrutamento especializado, aponta que especialista em dados, gerente agrícola, diretor de inteligência e diretor financeiro são profissões que estarão em alta no ano de 2025.



O levantamento considerou empresas de pequeno, médio e grande porte de todo o Brasil sobre as necessidades de contratação em 12 setores: bancário, engenharia, agronegócio, finanças, logística, marketing e digital, recursos humanos, saúde, seguros, tecnologia, varejo e vendas.

Foi dessa forma que elaborou a lista de 37 cargos que devem ter mais demanda no próximo ano, bem como a média de salário esperada para cada um deles. Os cargos de gerência e diretoria serão os mais requisitados, com a possibilidade de maior remuneração. Confira a lista:

Profissões em alta para 2025 (por setor)

Setor de finanças:

Gerente Contábil: supervisiona as atividades contábeis da empresa, garantindo a precisão dos registros financeiros, a conformidade com normas fiscais e regulatórias, e a elaboração de relatórios gerenciais e balanços. Salário varia de R$ 20 mil a 28 mil.

Gerente Fiscal: é quem garante o cumprimento das obrigações fiscais da empresa, gerenciar a apuração e o pagamento de impostos, planejar estratégias tributárias para otimizar a carga fiscal, além de acompanhar mudanças na legislação e lidar com fiscalizações e auditorias. Salário varia de R$ 20 mil a 28 mil.

Gerente de Fusões e Aquisições: responsável por coordenar e gerenciar processos de fusões, aquisições e desinvestimentos, a partir de análises financeiras e due diligence, desenvolvendo estratégias de integração, e negociando com partes envolvidas para garantir transações bem-sucedidas. Salário varia de R$ 22 mil a 35 mil.

Diretor Financeiro: é quem gerencia as finanças de uma empresa. Ele supervisiona áreas como planejamento financeiro, controle de custos, tesouraria, contabilidade, e gestão de riscos, além de garantir a saúde financeira da organização. Salário varia de R$ 45 mil a 80 mil.

Setor de tecnologia

Consultor/Especialista SAP: contratado para implementar, gerenciar e otimizar os módulos do SAP em uma organização. Salário varia de R$ 18 mil a R$ 28 mil.

Especialista/Gerente de Dados: é quem transforma um grande volume de dados em informações estratégicas. Define e implementa arquiteturas de dados, assegura a integridade e qualidade dos dados e trabalha com times de TI e de negócios para gerar insights que apoiem a tomada de decisão. Remuneração vai de R$ 18 mil a R$ 35 mil.

Engenheiro/Gerente de Segurança Cibernética: contratado para proteger os sistemas e redes da organização contra ameaças cibernéticas. Salário varia de R$ 18 mil a R$ 28 mil.

Arquiteto de Solução: contratado para projetar e supervisionar a implementação de soluções tecnológicas que atendam às necessidades do negócio. Salário vai de R$ 20 mil a R$ 30 mil.

Especialista/Arquiteto de Cloud: contratado para projetar, implementar e gerenciar soluções de computação em nuvem. Remuneração varia entre R$ 18 mil a R$ 28 mil.

Setor bancário:

Analista Sênior de Operações - Gestoras de Recursos/Gestoras de Patrimônio: garante a execução, eficiência e conformidade das operações financeiras nos fundos de investimentos. Salários podem variar de R$ 10 mil a R$ 16 mil (remuneração fixa) + R$ 50,5 mil (bônus anual).

Especialista de Crédito - Gestoras de Recursos/Gestoras de Patrimônio: é quem faz a gestão de ativos de crédito. Suas funções incluem avaliar a capacidade de pagamento de emissores de dívida, monitorar o portfólio de crédito para identificar riscos e produzir relatórios financeiros. Remuneração varia entre R$ 12,5 mil a R$ 20 mil (fixa) + R$ 50,5 mil (bônus anual).

Gerente de Produtos - Serviços Financeiros: lideram a estratégia, desenvolvimento e gestão de múltiplos produtos novos ou em processo de melhoria. R$ 26,1 mil a R$ 52,2 mil (remuneração fixa) + R$ 79,4 mil (Bônus anual).

Gerente de Planejamento Estratégico: O que faz: responsável por liderar o desenvolvimento e execução do planejamento estratégico de instituições bancárias, alinhando os objetivos de curto, médio e longo prazo com a estratégia geral do banco. Salários podem variar de R$ 17,7 mil a R$ 34,3 mil (remuneração fixa) + R$ 35,5 mil (bônus anual).

Setor de engenharia/agronegócio:

Gerente Agrícola: é o responsável por garantir a produtividade agrícola por hectare, realizando a gestão integrada do plantio, tratos culturais e colheita e analisando indicadores de produtividade por pessoa e por região. Remuneração varia entre R$ 25 mil a R$ 35 mil.

Gerente Industrial: é quem garante o funcionamento de toda a estrutura industrial, fazendo com que as áreas de produção, manutenção e engenharia tenham sinergia para atingirem os resultados necessários. Salários podem variar de R$ 30 mil a R$ 45 mil.

Setor de logística

Gerente de Logística: responsável pela excelência da movimentação física de materiais e produtos acabados. Salário varia entre R$ 25 mil e R$ 40 mil.

Gerente de Planejamento Logístico: é quem faz a gestão de toda a cadeia logística de materiais e produtos acabados, desde o alinhamento do planejamento de demanda até a chegada do produto ao cliente final. Remuneração varia entre R$ 25 mil a R$ 45 mil.

Setor de marketing digital:

CGOs – Chief Growth Officer: responsável por impulsionar o crescimento da empresa, desempenhando um papel crucial na identificação de novas oportunidades de mercado, desenvolvimento e implementação de estratégias de crescimento. Salário varia de R$ 40 mil a R$ 60 mil.

Líder de Marketing B2B: responsável por conceber e executar estratégias de marketing que não apenas impulsionem o crescimento, mas também aumentem a visibilidade da empresa no competitivo mercado B2B. Salário varia de R$ 30 mil a R$ 45 mil.

Gerente de CRM: é o responsável por desenvolver e implementar estratégias de gestão de relacionamento com clientes que visam aumentar a fidelização e a satisfação. Salário varia de R$ 15 mil a R$ 25 mil.

Gerente de Produto : é quem define a estratégia do produto, coordenando o desenvolvimento e lançamento de novos recursos e melhorias. Salário varia de R$ 18 mil a R$ 25 mil.

Setor de recursos humanos

Gerente Sênior de Recursos Humanos (Generalista): lidera projetos estratégicos de Recursos Humanos que possam elevar o patamar de gestão de pessoas, incluindo fortalecimento da cultura e da marca empregadora. Salário varia de R$ 20 mil a R$ 30 mil.

Gerente Operações de RH & Payroll : responsável pelo nível de satisfação de atendimento aos colaboradores. Forte atuação como parceiro do jurídico trabalhista nas relações sindicais e acompanhamento de todas as negociações e aditivos que se fizerem necessários para o grupo financeiro. Salário varia de R$ 20 mil a R$ 25 mil.

Líder de Aquisição de Talentos : responsável por liderar o planejamento e a execução das estratégias de aquisição de talentos para garantir a atração dos melhores profissionais. Salário varia de R$ 15 mil a R$ 20 mil.

Business Partner de Recursos Humanos: atua como parceiro estratégico da empresa, seja com foco no corporativo (vendas, marketing, finanças, tecnologia, entre outros) ou fora dele (operações, entre outros), apoiando líderes e gerentes na tomada de decisões e no desenvolvimento de estratégias de negócios. Salário varia de R$ 16 mil a R$ 22 mil.

Setor de saúde



Diretoria de Inteligência / Excelência Comercial: é quem lidera a estratégia de análise de mercado e performance comercial, impulsionando a tomada de decisões estratégicas. Salário varia de R$ 35 mil a R$ 45 mil.

Gerente de Acesso Farmacêutico: é o responsável por implementar estratégias para garantir o acesso aos produtos farmacêuticos no mercado. Salário varia de R$ 20 mil a R$ 36 mil.

Diretoria Médica Hospitalar: quem executa a supervisão e gerência das atividades médicas no hospital, assegurando a qualidade do atendimento e a conformidade com as normas de saúde. Salário varia de R$ 40 mil a R$ 60 mil.

Setor de varejo



Gerente de Mídia de Varejo: é quem lidera e desenvolve todas as estratégias de mídia em um ambiente de varejo, seja físico ou virtual, assim como maximizar o valor dos dados dos clientes. Salário varia de R$ 30 mil a R$ 45 mil.

Gerente de E-commerce: contratado para liderar e desenvolver todas as estratégias de venda online de uma empresa. Salário varia entre R$ 15 mil a R$ 35 mil.

Gerente de Atacado (Wholesale): diferente do Gerente de Lojas ou Franquias, o Gerente de Atacado é quem lidera ou desenvolve as estratégias de venda para outros negócios, como lojas de departamento, lojas multimarcas e distribuidores. Remuneração vai de R$ 20 mil a R$ 30 mil.

Setor de vendas

Gerente de Vendas de Produtos de Energia: contratado para realizar a prospecção de novos clientes e atuação com contas-chave do setor. Remuneração varia entre R$ 18 mil a R$ 25 mil.

Gerente Regional de Vendas: é quem faz o gerenciamento de contas regionais e gestão de vendedores externos. Salário vai de R$ 12 mil a R$ 18 mil.

Diretor de Vendas - Canal Alimentar: é quem lidera a estratégia comercial e operacional do segmento de alimentos dentro da organização, gerenciando tanto as relações com fornecedores quanto com clientes (incluindo grandes redes de supermercados, distribuidores e food service). Remuneração vai de R$ 25 mil a R$ 45 mil.

Gerente de Contas – Especialidades Químicas: é quem gerencia a carteira de clientes, oferecendo soluções químicas técnicas para indústrias como cosméticos, alimentos, farmacêuticos e outros segmentos. Salário varia entre R$ 15 mil a R$ 20 mil + bônus.

Executivo de Novos Negócios – Transformação Digital: contratado para prospectar novos negócios com foco em projetos de transformação digital (Segurança, Internet das Coisas, Dados, Inteligência Artificial, CRM, Automação, entre outros), atendendo diversas áreas de negócios dentro do cliente. Remuneração varia entre R$ 18 mil a R$ 35 mil + bônus.