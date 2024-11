Fabrizio Gueratto Carrefour recua e se retrata sobre carne brasileira





O Grupo Carrefour disse reconhecer a "grande qualidade" das carnes originárias dos frigoríficos brasileiros e que, para a operação da rede de supermercados no Brasil, continuará optando majoritariamente pelas carnes produzidas nacionalmente. O comunicado foi feito nesta terça-feira (26), em nota assinada pela assessoria de imprensa da empresa.

A rede de supermercados também disse lamentar que sua comunicação "tenha sido entendida como um questionamento da nossa parceria com a agricultura brasileira e uma crítica a ela".

Entenda o caso

O Carrefour enfrenta uma série de boicotes de frigoríficos brasileiros após o seu CEO, Alexandre Bompard , afirmar que a rede deixaria de comprar carne do Mercosul para o mercado francês . Ele também teria dito que a carne do bloco não atenderia às suas exigências e normas, em uma carta endereçada a um sindicato agrícola francês.

Na carta, Bompard afirmou ter ouvido o "desespero e a indignação dos agricultores diante do projeto de acordo de livre-comércio entre a União Europeia e o Mercosul e o risco de inundação do mercado francês com carne que não atende às suas exigências e normas".

O Carrefour na França decidiu não comprar carne dos países do Mercosul devido a protestos do setor agrícola local, que se opõe ao acordo comercial entre Mercosul e União Europeia, acreditando que ele vai prejudicar as vendas de produtos europeus.

Mudanças na França

Para a operação francesa, o Carrefour disse que continuará comprando a maior parte da carne dos produtores franceses — destacando que essa já era a prática do grupo, que se classifica como o "principal parceiro da agricultura francesa".

O Carrefour ainda afirmou que "garante legitimamente aos agricultores franceses, mergulhados numa grave crise, a sustentabilidade do nosso apoio e das nossas compras locais".

Nota de retratação

A nota diz que o grupo tem "orgulho de ser o primeiro parceiro e promotor histórico da agricultura brasileira" e que conhece "melhor do que ninguém os padrões que a carne brasileira atende, sua alta qualidade e seu sabor".

"Continuaremos a promover os setores agrícolas brasileiros como temos feito no Brasil há quase 50 anos. Através do nosso desenvolvimento, contribuímos para o desenvolvimento dos produtores agrícolas brasileiros, numa lógica que sempre foi a da parceria construtiva", continua o texto.

Em outro trecho, o Carrefour afirmou que nunca opôs a agricultura francesa à agricultura brasileira. "Os nossos dois países do coração têm em comum o amor à terra, à sua cultura e à boa comida".