Gabriela Bilo/Futura Press Concurso dos Correios vai ser realizado no dia 15 de dezembro





O Concurso dos Correios vai abrir 3.511 vagas imediatas em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, com salários iniciais de até R$ 6,8 mil. Durante a inscrição , o participante precisa escolher somente uma localidade onde deseja trabalhar e também a cidade de realização do exame.

As oportunidades foram divididas em dois editais: 3.099 das vagas para o cargo de carteiro (agente de Correios), com salário inicial de R$ 2.429,26, a nível médio; e 412 oportunidades para analista de Correios, de nível superior, com salários iniciais de R$ 6.872,48. No segundo edital, há vagas para advogado, analista de sistemas, arquiteto, arquivista, assistente social e engenheiro.

As inscrições estão abertas até o dia 28 de outubro e devem ser feitas no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) .

Distribuição de vagas

No caso do cargo de carteiro (nível médio), as vagas estão separadas por "macrorregiões", que receberam o nome de uma cidade, mas englobam municípios dentro daquela região. É possível ver essa relação no Anexo II do edital do concurso.

Assim, antes de preencher a "localidade" no momento da inscrição, é importante que o participante saiba quais cidades fazem parte da "macrorregião" que ele tem interesse, e quantas vagas estão disponíveis por lá. Ao escolher, o candidato vai estar vinculado a área, tanto para trabalhar como para todo o processo seletivo, a partir da realização das provas.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias !

Nas carreiras de nível superior, as oportunidades estão distribuídas nas superintendências estaduais (SE) dos Correios, que no edital é chamado de "localidade-base". No total, são 28 em todo o Brasil. No momento da inscrição, o participante precisa escolher uma "localidade-base", que vai se vincular em todas as etapas, assim como no edital de vagas a nível médio.

Após a inscrição, não será permitido alteração de cargo/localidade, nem da cidade de realização das provas. Em ambos os níveis, tanto médio como superior, a concorrência no concurso será somente entre os candidatos inscritos na mesma localidade.

Como serão as provas?

A prova para o cargo de carteiro terá duração de quatro horas e terá 50 questões de múltipla escolha, com quatro alternativas cada. Serão perguntas de língua portuguesa, matemática, noções de informática, conhecimentos gerais e código de conduta ética e integridade.





Para o cargo de analista, a prova vai ter 50 questões de múltipla escolha e uma redação para ser feita de 20 a 30 linhas. O exame também terá duração de quatro horas e vai cobrar questões de língua portuguesa, matemática, noções de informática, código de conduta ética e integridade e conhecimentos específicos da especialidade concorrida.

Do total de vagas a serem preenchidas pelo concurso, 30% são reservadas para negros (pretos e pardos) e indígenas, e 10% para pessoas com deficiência.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook .