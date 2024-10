Divulgação/MDS Bolsa Família segue calendário baseada no NIS

O Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome (MDS) , em parceria com a Caixa Econômica Federal, começa a pagar o Bolsa Família de outubro nesta semana. Os beneficiários poderão iniciar o recebimento do auxílio a partir do dia 18 de outubro, com o valor mínimo de R$ 600.

Os pagamentos serão realizados conforme o último dígito do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

Veja o calendário:

NIS final 1: 18 de outubro

NIS final 2: 21 de outubro

NIS final 3: 22 de outubro

NIS final 4: 23 de outubro

NIS final 5: 24 de outubro

NIS final 6: 25 de outubro

NIS final 7: 28 de outubro

NIS final 8: 29 de outubro

NIS final 9: 30 de outubro

NIS final 0: 31 de outubro

Bolsa Família

O Bolsa Família é composto por diversos benefícios, incluindo o Benefício de Renda de Cidadania, que oferece R$ 142 por pessoa, e o Benefício Primeira Infância, que garante R$ 150 por criança de até sete anos.

Além disso, existem outros auxílios adicionais para gestantes e crianças, e um benefício extraordinário que assegura que as famílias não recebam menos do que R$ 600.

Para ter acesso ao benefício, as famílias precisam atender a algumas condições nas áreas de saúde e educação, como garantir a frequência escolar de crianças e adolescentes, realizar acompanhamento pré-natal e monitorar a nutrição de crianças até sete anos.

As famílias precisam informar ao matricular crianças na escola e durante as vacinações que são beneficiárias do programa. É importante ficar atento às datas e garantir que todas as condições sejam cumpridas para o recebimento do benefício.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.