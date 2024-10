DA REDAÇÃO Concurso dos Correios está previsto para acontecer no dia 15 de dezembro





O prazo para se inscrever de graça no Concurso dos Correios termina nesta sexta-feira (11). Podem se inscrever gratuitamente os candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) e os doadores de medula óssea.

Os demais interessados devem pagar uma taxa de inscrição , no valor de R$ 39,80 para o cargo de nível médio (carteiro) e R$ 42 para as vagas de nível superior . Para quem precisa pagar a taxa, as inscrições vão até 28 de outubro.

Como solicitar isenção

O pedido de isenção do pagamento da taxa deve ser feito após o fim do processo de inscrição no concurso, pelo site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). Quando a tela exibir a mensagem: "Sua inscrição foi realizada com sucesso", o candidato deve clicar no campo "Solicitar isenção do valor da inscrição". Em seguida, selecionar se é inscrito no CadÚnico ou doador de medula óssea.

A partir disso, o participante precisa preencher informações que comprovem que ele faz parte de uma dessas duas categorias. Os cadastrados no CadÚnico deverão indicar seu “ Número de Identificação Social (NIS)”. A banca vai verificar a veracidade das informações.

Já os doadores de medula óssea vão precisar anexar no site o documento de identidade e um atestado ou laudo emitido por um médico de uma entidade reconhecida pelo Ministério da Saúde, comprovando a doação de medula, incluindo a data do procedimento.

O IBFC vai analisar todos os pedidos e divulgar a relação de isentos no dia 18 de outubro, também em seu site ( http://www.ibfc.org.br/ ).

O candidato que tiver a solicitação negada poderá entrar com recurso, das 10h do dia 19 até as 17h do dia 20. O novo resultado será divulgado no dia 23 de outubro. Caso o segundo pedido não seja aceito, o participante vai precisar pagar a taxa de inscrição para prestar o concurso.

Pagamento da taxa

O pagamento deve ser feito até o dia 29 de outubro, através de transação PIX, com código "Copia e cola" ou QR Code, ou por meio de boleto bancário.

Após análise das inscrições, os Correios vão publicar um edital de convocação para as provas, com os nomes dos participantes, no dia 6 de dezembro. Os locais de aplicação serão divulgados no dia 9, e o exame está previsto para 15 de dezembro.

O concurso

Os Correios não realizavam um concurso público a nível nacional desde 2011, quando 1,1 milhão de pessoas se inscreveram para as mais de 9 mil oportunidades. Agora, a seleção vai preencher 3.511 vagas imediatas divididas em dois editais.

São 3.099 das vagas são para o cargo de carteiro (agente de Correios), com salário inicial de R$ 2.429,26. O edital é de nível médio, no qual é necessário que o candidato apresente, após a aprovação, apenas o certificado de conclusão ou diploma do ensino médio.

Há também 412 oportunidades para analista de Correios, de nível superior, e têm salários iniciais de R$ 6.872,48. Nesse caso, os cargos são de várias especialidades diferentes e exigem que o candidato tenha formação na área em que vai atuar. Há vagas para advogado, analista de sistemas, arquiteto, arquivista, assistente social e engenheiro.





As duas modalidades de vagas dos Correios oferecem um vale-alimentação/refeição de aproximadamente R$ 1,4 mil, além de benefícios como vale-transporte, auxílio-creche e possibilidade de adesão ao plano de saúde.

Do total de vagas a serem preenchidas pelo concurso, 30% são reservadas para negros (pretos e pardos) e indígenas, e 10% para pessoas com deficiência.

