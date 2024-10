CHARLES SILVA DUARTE - 17.9.2004 Órgão comemora hoje seus 40 anos de instalação em Minas

Foi publicado o edital do Tribunal Regional Federal da 6ª Região (TRF 6), que oferece oportunidades para os cargos de Técnico e Analista Judiciário, formando cadastro de reserva. As vagas disponíveis exigem nível superior e os salários iniciais variam de R$ 8.529,67 a R$ 13.994,78, além de benefícios.

Os interessados devem se inscrever entre 18 de outubro e 8 de novembro, no site da banca organizadora, Cebraspe. As taxas de inscrição são:

Analista Judiciário: R$ 120,00

Técnico Judiciário: R$ 80,00

Principais datas do Edital do TRF 6:

Inscrições: 18/10/2024 a 08/11/2024

Último Dia para Pagamento: 03/12/2024

Prova: 19/01/2025

Cargos, Vagas e Remunerações

Técnico Judiciário:

Vagas: Cadastro de Reserva (CR)

Salário: R$ 8.529,67

Áreas: Administrativa, Apoio Especializado (Contabilidade, Desenvolvimento de Sistemas, Suporte Técnico)

Analista Judiciário:

Vagas: Cadastro de Reserva (CR)

Salário: R$ 13.994,78

Áreas: Administrativa e Apoio Especializado (Análise de Dados, Engenharia, Medicina, Psicologia, entre outras)

Os Tribunais ainda oferecem auxílio pré-escolar de R$ 1.178,82 e auxílio alimentação de R$ 1.393,10.



Sob a organização da Cebraspe, as etapas de avaliação incluem:

Prova Objetiva: Eliminatório e classificatório

Prova Discursiva: Eliminatório e classificatório

Teste de Aptidão Física (TAF): Exclusivo para o cargo de Técnico Judiciário - Agente da Polícia Judicial (eliminatório)

Para a maioria dos cargos, a prova terá 4 horas e 30 minutos de duração, enquanto para alguns analistas, a duração será de 5 horas.



A prova discursiva consistirá em redações sobre temas atuais, com variações no número de linhas conforme o cargo.

Os candidatos para o cargo de Agente da Polícia Judicial deverão passar por um TAF, que inclui testes de flexão de braço, flexão abdominal e corrida de 12 minutos.

