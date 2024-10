FreePik Enem do Emprego teve quase 1 milhão de inscritos

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e a Fundação Cesgranrio anunciaram, nesta quinta-feira (10), a prorrogação do prazo para o envio de documentos referentes à prova de títulos do Concurso Nacional Unificado (CNU), o "Enem do Emprego" . O novo prazo para que todos os candidatos de todos os blocos possam enviar a documentação é até às 23h59 desta sexta-feira (11).

Inicialmente, a extensão do prazo havia sido aplicada apenas aos candidatos do Bloco 4, que abrange as áreas de Trabalho e Saúde do Servidor. No entanto, em um esforço para garantir que todos os participantes tenham a oportunidade de regularizar sua situação, o MGI decidiu ampliar essa medida a todos os candidatos do certame.

É importante ressaltar que os prazos para recursos relacionados à prova discursiva ou redação não foram alterados. Apenas os candidatos do Bloco 4 têm a possibilidade de solicitar a revisão das notas das provas discursivas até esta quinta-feira. Para isso, eles devem utilizar a opção "Interposição de recursos" disponível na área do candidato.

Os candidatos convocados devem se atentar para as novas regras, que exigem que as imagens dos documentos sejam enviadas com frente e verso, além de data e assinatura. Cada cargo tem uma pontuação específica para os títulos. Por exemplo, um mestrado pode valer até 4 pontos para o cargo de arquiteto na Advocacia Geral da União (AGU).

Antes de enviar os documentos, é fundamental que os candidatos verifiquem quais títulos são válidos para os cargos que disputam. Essas informações estão disponíveis nos editais.

Regras

Apenas documentos originais ou cópias autenticadas;

Formatos permitidos: PDF, JPEG ou JPG, com tamanho máximo de 2MB;

Manter os documentos originais em mãos, pois podem ser solicitados pelo Ministério da Gestão;

Diplomas que comprovem escolaridade mínima não contam para a avaliação de títulos;

Imagens ilegíveis ou enviadas de outra forma não serão aceitas.

Convocação

A convocação para a prova de títulos depende da nota na prova de múltipla escolha. Candidatos que acertarem menos de 30% (nível médio) ou 40% (nível superior) serão desclassificados. Os que se classificarem serão chamados na ordem do ranking montado pela Fundação Cesgranrio.

Composição da nota

Para os cargos sem avaliação de títulos, a nota final será composta por 80% da prova de múltipla escolha e 20% da parte escrita. Para os que exigem títulos, a pontuação será calculada de uma das seguintes formas, a depender do cargo.

Múltipla escolha: 75% | Discursiva: 20% | Títulos: 5%

Múltipla escolha: 70% | Discursiva: 20% | Títulos: 10%

Cronograma

Divulgação das notas finais: 8 de outubro

Envio dos títulos: 9 a 11 de outubro

Divulgação dos resultados finais: 21 de novembro

Início da convocação para posse: janeiro de 2025



A Justiça do Distrito Federal suspendeu a divulgação das notas do bloco 4, mas o governo federal vai recorrer da decisão. A divulgação dos resultados dos demais blocos continuará normalmente.

