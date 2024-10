Agência Brasil CNU: Justiça suspende divulgação de resultado do bloco 4

As notas do Concurso Público Nacional Unificado (CNU) , conhecido como Enem dos concursos, foram divulgadas na última terça-feira (8), agora, os candidatos têm até esta quinta-feira (10) para enviar a documentação dos títulos acadêmicos.

Essa etapa é apenas para alguns cargos, nos quais a pontuação extra pode fazer diferença na nota final. O envio dos títulos deve ser feito no site da Fundação Cesgranrio.

Os candidatos convocados devem se atentar para as novas regras, que exigem que as imagens dos documentos sejam enviadas com frente e verso, além de data e assinatura. Cada cargo tem uma pontuação específica para os títulos. Por exemplo, um mestrado pode valer até 4 pontos para o cargo de arquiteto na Advocacia Geral da União (AGU).

Antes de enviar os documentos, é fundamental que os candidatos verifiquem quais títulos são válidos para os cargos que disputam. Essas informações estão disponíveis nos editais.

Regras



Apenas documentos originais ou cópias autenticadas;

Formatos permitidos: PDF, JPEG ou JPG, com tamanho máximo de 2MB;

Manter os documentos originais em mãos, pois podem ser solicitados pelo Ministério da Gestão;

Diplomas que comprovem escolaridade mínima não contam para a avaliação de títulos;

Imagens ilegíveis ou enviadas de outra forma não serão aceitas.

Convocação

A convocação para a prova de títulos depende da nota na prova de múltipla escolha. Candidatos que acertarem menos de 30% (nível médio) ou 40% (nível superior) serão desclassificados. Os que se classificarem serão chamados na ordem do ranking montado pela Fundação Cesgranrio.

Composição da nota

Para os cargos sem avaliação de títulos, a nota final será composta por 80% da prova de múltipla escolha e 20% da parte escrita. Para os que exigem títulos, a pontuação será calculada de uma das seguintes formas, a depender do cargo:



Múltipla escolha: 75% | Discursiva: 20% | Títulos: 5%

Múltipla escolha: 70% | Discursiva: 20% | Títulos: 10%

Cronograma



Divulgação das notas finais: 8 de outubro

Envio dos títulos: 9 e 10 de outubro

Divulgação dos resultados finais: 21 de novembro

Início da convocação para posse: janeiro de 2025

A Justiça do Distrito Federal suspendeu a divulgação das notas do bloco 4, mas o governo federal vai recorrer da decisão. A divulgação dos resultados dos demais blocos continuará normalmente.

