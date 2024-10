Fernando Frazão/Agência Brasil Trabalhadores dos Correios

Os Correios divulgaram nesta quarta-feira (9) os editais do concurso com 3.468 vagas imediatas, com salários iniciais de até R$ 6,8 mil. Veja o edital completo.

As inscrições serão abertas pela internet a partir das 10h desta quinta-feira (10) até às 23h do dia 28 de outubro. As provas ocorrerão no dia 15 de dezembro em todas as regiões do Brasil, com possibilidade de aplicação em até 306 localidades. A taxa de inscrição é de R$ 42,00.

O Portal iG está no BlueSky, siga para acompanhar as notícias!



As informações foram publicadas no Diário Oficial da União (DOU). Este é o primeiro concurso nacional dos Correios desde 2011, quando 1,1 milhão de candidatos se inscreveram para mais de 9 mil vagas.

Desta vez, o concurso oferece 3.099 vagas para o cargo de agente de Correios (nível médio), com remuneração inicial de R$ 2.429,26, e 369 vagas para analista de Correios (nível superior), com salário de R$ 6.872,48.

Além das vagas imediatas, há oportunidades para cadastro reserva: 5.344 para agentes e 631 para analistas. As regras para participação estão detalhadas em dois editais distintos.

Os editais completos, cronogramas e outros documentos relacionados ao concurso estão disponíveis nos sites do IBFC (www.ibfc.org.br) e dos Correios (www.correios.com.br).

Os Correios também reservarão 30% das vagas para pessoas negras (pretas e pardas) e indígenas. O concurso será organizado pelo Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

As provas serão realizadas em todos os estados e no Distrito Federal. Para o cargo de agente de Correios, o exame será objetivo, com questões de múltipla escolha sobre conhecimentos gerais e específicos. Já para o cargo de analista, além da prova de múltipla escolha, haverá uma redação dissertativa de até 30 linhas.



A decisão de realizar o concurso foi tomada durante negociações do Acordo Coletivo de Trabalho de 2023, entre a estatal e as federações representativas dos empregados. A atual gestão dos Correios se comprometeu a realizar o concurso como parte da solução para a falta de profissionais em posições estratégicas, visando evitar a sobrecarga de trabalho.







Recentemente, os Correios também abriram inscrições para outro concurso com 33 vagas, com salários de até R$ 6,8 mil, direcionadas à área de medicina e segurança do trabalho.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Participe do nosso canal no WhatsApp e da nossa comunidade no Facebook.