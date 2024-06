Reprodução Anna Christina Ramos Saicali é considerada foragida

Miguel Gutierrez e Anna Saicali , ex-executivos da Americanas, deixaram o Brasil às pressas ao saber que eram alvos de prisão preventiva na investigação da Polícia Federal sobre fraudes contábeis na varejista.

Segundo a coluna de Lauro Jaridm, do jornal O Globo, houve vários indícios de “fuga antecipada”.



Até Gutierrez ser preso nesta sexta-feira (28), os dois eram considerados foragidos, visto que ambos não se apresentaram à PF e não se encontram no Brasil. Saicali está na lista Difusão Vermelha da Interpol, que serve para divulgar ordens de prisão de indivíduos no exterior.

Saicali

Anna Saicali e o filho deixaram São Paulo no dia 16 de junho, em um voo para Lisboa, capital de Portugal. Ela comprou passagens só de ida no balcão da TAP, no Aeroporto de Guarulhos, no cartão de crédito. Ela também conseguiu lugares na classe executiva, mesmo com a compra em cima da hora. O pouso aconteceu ainda no dia 16 e, depois, ela sumiu.



A ex-executiva transferiu ações de uma empresa, avaliadas em R$ 13 milhões, para seu filho cerca de 20 dias antes da divulgação do comunicado da Americanas sobre problemas contábeis. A Polícia Federal suspeita que Márcio Cruz, ex-diretor da Americanas, tenha avisado Saicalli sobre ações judiciais em andamento na empresa.

Cruz entrou com um pedido de segurança no início de maio, no qual foram incluídas informações que, segundo a polícia, alcançaram outros indivíduos sob investigação.







Gutierrez

Miguel Gutierrez, ex-CEO da Americanas na época das fraudes, embarcou com a esposa do Aeroporto do Galeão em 29 de junho de 2023, rumo a Paris, na França.

O casal comprou passagens on-line, no cartão de crédito, no site da Air France e no dia seguinte embarcaram. Eles tinham passagens de volta, mas nunca retornaram.



O retorno estava marcado para 8 de julho de 2023 e foi reagendado para 20 de junho de 2024.

Gutierrez tem dupla cidadania, brasileira e espanhola e ele permaneceu em Madrid, capital da Espanha durante esse tempo. Os bilhetes vencem nesse sábado (29).

