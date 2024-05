Fernando Frazão/Agência Brasil Edifício sede da Petrobras

Em reunião extraordinária do Conselho de Administração da Petrobras nesta quarta-feira (15), a diretora de assuntos corporativos da estatal, Clarice Coppetti, foi escolhida para assumir como presidente interina no lugar de Jean Paul Prates . A decisão vale até a aprovação de Magda Chambriard, indicada pelo presidente Lula (PT) para ocupar o posto de CEO. As informações são do Jornal Metrópoles.

A demissão de Jean Paul Prates pelo presidente Lula foi comunicada pelo chefe do Executivo em reunião que também contou com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG), nesta terça-feira (14).

A demissão ocorreu após diversas trocas de farpas entre Prates e Silveira , que sempre remontaram às discussões sobre a política de preços da estatal, um tema sensível que gerou atritos com o Ministério de Minas e Energia.

Ao perceber que a situação continuaria insustentável, o presidente Lula decidiu trocar o comando da Petrobras. A expectativa é que Prates seja substituído por Magda Chambriard, segundo informou o blog da Natuza Nery, do g1.

De acordo com a publicação, Chambriard já aceitou o convite feito por Lula, mas aguarda a aprovação do Conselho de Administração da estatal para assumir o posto que, enquanto isso, será ocupado por Coppetti.

Quem é Clarice Coppetti

Clarice Coppetti é formada em Ciências Contábeis e em Ciências Econômicas e pós-graduada em Gestão Estratégica de Tecnologia da Informação pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Atuou como diretora comercial da Companhia de Processamento de Dados do Estado do Rio Grande do Sul e foi vice-presidente de Tecnologia da Informação da Caixa Econômica Federal de 2004 a 2011, nos dois primeiros governos de Lula.

