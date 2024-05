Agência Brasil Magda Chambriard é a nova presidente da Petrobras

Após diversas polêmicas e rusgas públicas, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu tirar Jean Paul Prates da presidência da Petrobras , na noite desta terça-feira (14). De acordo com o G1, a engenheira civil Magda Chambriard será a nova comandante da estatal. O governo federal deverá oficializar a troca nas próximas horas.

Quem é Magda Chambriard

Magda Chambriard nasceu no Rio de Janeiro em 30 de junho de 1957. Formada em engenharia civil na UFRJ, ela também possui pós-graduação em engenharia química, engenharia de reservatórios e avaliação de formações e engenharia de reservatórios e produção .

Em 1980, Magda entrou na Petrobras como estagiária, permanecendo na estatal por mais de 20 anos. A longa trajetória na petroleira foi fundamental para ela ingressar na ANP (Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) como assessora de diretoria, em 2002.

Em 2005, assumiu a Superintendência de Exploração (SEP) da Agência, sendo responsável pela regulação e fiscalização das atividades exploratórias no território nacional. A partir de 2006, assumiu, simultaneamente à SEP, a Superintendência de Definição de Blocos (SDB).

O auge de sua carreira ocorreu entre 2012 e 2016, quando assumiu o posto de diretora-geral da ANP, durante o governo Dilma Rousseff (PT).

Segundo seu perfil no Linkedin, Chambriard atua como diretora da Assessoria Fiscal da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro desde abril de 2021. Ela também é sócia da empresa Chambriard Engenharia e Energia desde janeiro de 2018.

