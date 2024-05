Agência Senado Jean Paul Prates não é mais o presidente da Petrobras

O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), demitiu o presidente da Petrobras , Jean Paul Prates , nesta terça-feira (14). A decisão foi comunicada pelo chefe do Executivo em reunião que também contou com o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira (PSD-MG).

A demissão acontece após diversas trocas de farpas entre Prates e Silveira. Recentemente, em meio às divergências públicas, o então presidente da Petrobras até convidou o ministro para um jantar em Houston, nos EUA. No entanto, foi completamente ignorado pelo chefe da pasta de Minas e Energia .

As divergências entre Prates e Silveira sempre remontaram às discussões sobre a política de preços da Petrobras, um tema sensível que gerou atritos entre a estatal e o Ministério de Minas e Energia.

Sem perspectiva de um final feliz, Lula viu a situação ficar insustentável e decidiu trocar o comando da Petrobras.

Substituta

A substituta de Prates será Magda Chambriard, segundo informou o blog da Natuza Nery, do g1. De acordo com a publicação, Chambriard já aceitou o convite feito por Lula. Engenheira civil, ela foi diretora-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) de 9 de março de 2012 até o ano de 2016, durante o mandato de Dilma Rousseff (PT).

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp