Unsplash/Unseen Studio Última semana é momento de revisão

A prova do Concurso Unificado, também conhecido como “Enem dos concursos ”, acontece no próximo domingo (5). Os portões serão abertos às 7h30 (horário de Brasília) para a turma da manhã e às 13h (horário de Brasília) para a turma da tarde. Veja o como será o exame e o que estudar nesta última semana.

A prova

Os mais de 2,1 milhões de inscritos foram distribuídos em 228 cidades de todo o território nacional para realizar o exame.

Os matriculados para os blocos de nível superior irão responder a 20 questões de múltipla escolha (de conhecimento geral), além de uma questão dissertativa de conhecimento específico. Para os candidatos ao nível médio, serão 20 questões objetivas e uma redação.

No período da tarde, os candidatos de nível superior responderão a 50 questões de múltipla escolha (de conhecimentos específicos). Já para os inscritos nível médio, serão mais 40 questões de múltipla escolha.

As 50 questões de conhecimentos específicos abordarão os temas conforme o estipulado no edital. Cada uma das sete provas é subdividida em cinco blocos temáticos distintos, alinhados com o conteúdo especificado no edital correspondente, sem considerar o cargo. O peso de cada seção da prova varia de acordo com a especialidade, resultando em notas diferentes para cada cargo em disputa.

A prova discursiva será avaliada apenas para os candidatos que atingirem a pontuação mínima de 40% de acertos na prova objetiva, considerando um número máximo de nove vezes o total de vagas disponíveis para cada cargo.

Nos dois turnos, o tempo mínimo de permanência nos locais de provas é de duas horas. Caso o participante saia antes, ele será eliminado do concurso .

O que estudar?

Primeiramente, verifique se você seguiu todas as diretrizes do edital ou qual porcentagem delas você conseguiu alcançar.

O Gran Cursos, site especializado em estudos para concurso público, orienta que, se o candidato atingiu 80% de todo o conteúdo programático, não há com o que se preocupar em aprender na última semana, apenas em revisar os pontos que tem mais necessidade.

Mas, se o concurseiro não conseguiu estudar grande parte do edital, a estratégia é é que foque nas legislações específicas. Dê ênfase também na leitura e veja aulas de revisões para consolidar o que já foi aprendido.

Em qualquer um dos casos, o Gran Cursos indica que o participante realize as questões de provas anteriores de forma estratégica.

Concurso unificado: calendário após a prova