O governo irá divulgar os locais de prova do Concurso Unificado , também conhecido como “Enem dos concursos”, às 10h desta quinta-feira (25). Além disso, o cartão de confirmação de inscrição será disponibilizado.

A prova será no dia 5 de maio. Os concurseiros serão distribuídos em 228 cidades para realizar o exame. Os portões serão abertos às 7h30 (horário de Brasília) para a turma da manhã (bloco 1) e às 13h (horário de Brasília) para a turma da tarde (bloco 2).

Os inscritos para os blocos de nível superior irão responder 20 questões de múltipla escolha (de conhecimento geral), além de uma questão dissertativa de conhecimento específico. Para os candidatos ao nível médio, serão 20 questões objetivas e uma redação.

No período da tarde, os candidatos de nível superior responderão a 50 questões de múltipla escolha (de conhecimentos específicos). Já para os inscritos nível médio, serão mais 40 questões de múltipla escolha.

Nos dois turnos, o tempo mínimo de permanência nos locais de provas é de duas horas. Caso o participante saia antes, ele será eliminado do concurso .

O governo vai liberar o PDF com os cadernos de provas às 20h do dia 05 de maio, que estará disponível no site do Ministério da Gestão e da Inovação.

Onde achar o local de prova?

O documento pode ser encontrado na mesma página onde o candidato fez a inscrição. O participante precisará fazer login no endereço cpnu.cesgranrio.org.br/login com os dados da conta gov.br e em seguida clicar na Área do Candidato.

Em caso de erros, como a localização da prova muito distante, a coordenação do concurso pede para que os concurseiros entrem em contato com a Fundação Cesgranrio. O telefone é 0800 701 2028.

O que levar?

Apesar de não ser obrigatório, é recomendado que o candidato leve o cartão de confirmação de inscrição impresso no dia da prova. Ainda, é necessário levar o documento de identidade original e caneta preta transparente para a realização do exame.

São mais de 2,1 milhões inscritos no "Enem dos concursos". Os candidatos vão disputar as 6.640 vagas em 21 órgãos do governo federal.

Calendário após a prova

Gabaritos das provas objetivas: 07/05/2024

Relação candidato/vaga no site: 10/05/2024

Imagem do Cartão-Resposta: 03/06/2024

Notas finais das provas objetivas e da nota preliminar da discursiva: 21/06/2024

Resultados finais: 30/07/2024

Convocação para posse: 05/08/2024

