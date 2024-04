Unsplash/Unseen Studio A prova está marcada para o dia 5 de maio.

O governo anunciou nesta terça-feira (23) novas regras para a aplicação da prova do Concurso Nacional Unificado, conhecido também como “Enem dos concursos”.

Uma das novas aplicações servirá para evitar as fraudes. Para isso, os candidatos estarão proibidos de sair com o caderno de provas e não poderão fazer anotações no cartão de confirmação. Além disso, digitais e exame grafológico para biometria serão coletados na sala em que as provas serão aplicadas.

Ainda, a Força Nacional irá atuar no dia da prova do Concurso Público. O exame será aplicado em aproximadamente 5.150 locais como escolas e prédios públicos. A coordenação desta área será feita pela Secretaria Nacional de Segurança Pública, do Ministério da Justiça, e incluirá a atução da Polícia Federal, a Polícia Rodoviária Federal e a Agência Brasileira de Inteligência (Abin).

A proibição de sair com o caderno de provas deve-se a utilização de ponto eletrônico. Pode acontecer de falsos candidatos terminarem o exame mais rápido e saírem da sala com o caderno, resolvendo as questões e passando aos concurseiros que estão realizando o exame através de áudio.

Dessa forma, os locais de prova terão ainda detectores de metais e de ponto eletrônico. No entanto, o governo vai liberar o PDF com os cadernos de provas às 20h do dia 05 de maio, que disponível no site do Ministério da Gestão e da Inovação.

Exame grafológico

Após recomendação da Polícia Federal, haverá a coleta das digitais de todos os participantes. O exame grafológico acontecerá desta forma:

Assim que receberem as provas, os concurseiros vão preencher o cartão de resposta com seus dados, assinatura e deverão escrever uma frase. Em seguida, o aplicador vai coletar a digital do participante, que ficará registrada no cartão de resposta.

A medida foi tomada para garantir que a pessoa que realizou a prova seja a mesma que irá tomar posse do cargo, caso seja aprovada.

Local de prova

Segundo a ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck, os locais de prova estarão disponíveis a partir de 25 de abril. Nessa data, os 2,144 milhões de inscritos no Concurso Público Nacional Unificado (CNPU) poderão ver no Cartão de Confirmação de Inscrição o local onde farão os exames nos períodos da manhã e tarde.

As provas serão no dia 5 de maio e terão os portões abertos às 7h30 (horário de Brasília) para a turma da manhã. Os inscritos para os blocos de nível superior irão responder 20 questões de múltipla escolha (de conhecimento geral), além de uma questão dissertativa de conhecimento específico. Para os candidatos ao nível médio, serão 20 questões objetivas e uma redação.

Para o bloco da tarde, os portões abrirão às 13h (horário de Brasília). Os candidatos de nível superior responderão a 50 questões de múltipla escolha (de conhecimentos específicos). Já para os inscritos nível médio, serão mais 40 questões de múltipla escolha.

