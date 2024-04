Marcelo Camargo/Agência Brasil - 22/08/2023 Esther Dweck, ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos

O número de municípios onde serão realizadas as provas do Concurso Nacional Unificado (CNU) foi ampliado, agora totalizando 228 cidades contempladas. O destaque fica por conta da inclusão de oito novas cidades no entorno do Distrito Federal. Essa expansão foi anunciada pela comissão organizadora da seleção, que visa preencher 6.640 vagas em 21 órgãos da administração pública federal.

As novas cidades incluídas para aplicação das provas são Águas Lindas de Goiás, Cidade Ocidental, Formosa, Luziânia, Novo Gama, Santo Antônio do Descoberto, Planaltina e Valparaíso de Goiás.

O coordenador de Logística do CNU, Alexandre Retamal, explicou que a escolha desses novos polos no entorno do Distrito Federal se deu pelo elevado número de inscritos residentes nessas localidades. A região conta com 220 mil candidatos inscritos, liderando o ranking de inscrições.

Ao todo, mais de 2,1 milhões de candidatos se inscreveram para tentar uma vaga no certame, tornando o CNU o maior concurso em termos de candidatos inscritos no Brasil. A aplicação das provas está agendada para o dia 5 de maio.

O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), responsável pelo certame, enviou ofícios aos governadores e prefeitos das cidades contempladas, solicitando cooperação para garantir a segurança e a logística necessárias para a realização das provas.

A ministra Esther Dweck destacou a importância de evitar grandes eventos nas cidades onde as provas serão aplicadas, visando facilitar o deslocamento dos candidatos e garantir a segurança nos locais de prova.

"Para assegurar a execução tranquila do concurso, estão sendo estabelecidas parcerias estratégicas com órgãos como a Secretaria de Segurança Pública do Ministério da Justiça e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais", afirmou.



No total, serão mais de 77 mil salas e 46 candidatos por sala em aproximadamente 5.150 locais, como escolas e prédios públicos, onde serão aplicadas as provas.

Manhã (2h30 de prova)



Nível superior: provas objetivas de conhecimentos gerais (20 questões) + prova discursiva de conhecimento específico do bloco.

Nível médio: provas objetivas (20 questões) + redação.

Tarde (3h30 de prova)



Nível superior: provas objetivas de conhecimentos específicos (50 questões).

Nível médio: provas objetivas (40 questões).

Cronograma previsto para o Concurso Unificado:



5 de maio: aplicação das provas

30 de julho: divulgação final dos resultados

5 de agosto: início da convocação para posse e cursos de formação.

Veja a quantidade de inscritos por estado:



São Paulo: 228.452

Rio de Janeiro: 223.248

Distrito Federal: 220.442

Minas Gerais: 172.835

Bahia: 162.701

Pará: 118.876

Permanbuco: 103.140

Rio Grande do Sul: 80.348

Maranhão: 77.653

Paraná: 75.736

Ceará: 72.455

Goiás: 64.751

Amazonas: 59.276

Mato Grosso: 51.845

Piauí: 50.857

Paraíba: 43.847

Rio Grande do Norte: 42.967

Santa Catarina: 39.176

Rondônia: 37.428

Sergipe: 35.291

Mato Grosso do Sul: 34.449

Espírito Santo: 32.887

Alagoas: 30.911

Amapá: 25.109

Tocantins: 24.117

Roraima: 17.882

Acre: 17.756

O Distrito Federal tem o maior número de inscritos: 220.442. Isso equivale a quase 10% da população acima de 18 anos.