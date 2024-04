Ivonete Dainese Petrobras (PETR4) fica com lucro de R$44,56 bi no 1T22

As ações da Petrobras estão em alta nesta quinta-feira (25). Às 15h45, as ações do tipo ordinárias (PETR3) subiam 1,96% e estavam sendo negociadas a R$ 44,12. Os papéis preferenciais (PETR4) operavam em alta de 2,08%, a R$ 42,09.

Essa movimentação do mercado é uma resposta à decisão sobre o pagamento de metade dos dividendos extraordinários.

Entenda o caso

A assembleia-geral da Petrobras aprovou a distribuição de quase R$ 22 bilhões em dividendos extraordinários, metade dos R$ 43,9 bilhões que poderiam ser pagos referentes ao lucro da estatal em 2023. A outra metade ficará retida em uma conta para distribuição futura.

Também foi aprovado o pagamento de R$ 14,2 bilhões em proventos ordinários, que são de pagamento obrigatório pela companhia. Somando, serão pagos R$ 2,79 por cada ação.

Distribuição

Para os detentores de ações de emissão da Petrobras e negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo (B3), o pagamento da 1ª parcela será realizado no dia 20 de maio e o da 2ª parcela no dia 20 de junho. Os detentores de ADRs, ações negociadas nos Estados Unidos, receberão em 28 de maio e 27 de junho.

Primeira parcela, no valor de R$ 1,44 por ação, sendo R$ 0,56 por dividendos ordinários e R$ 0,87 referente aos dividendos extraordinários;

Segunda parcela, no valor de R$ 1,44 por ação, sendo R$ 0,56 por dividendos ordinários e R$ 0,87 referente aos dividendos extraordinários.

