Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil - 23/04/2023 Lula recebeu jornalistas em um café da manhã em Brasília

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) admitiu ter algumas "divergências" com o presidente da Petrobras , Jean Paul Prates . Em café da manhã com jornalistas, entretanto, o chefe do Executivo afastou a possibilidade de retirá-lo do cargo e afirmou que a estatal está "tranquila".

"A crise da Petrobras é que ela é uma empresa muito grande. [...] Eu não vejo problema na Petrobras. O fato de você ter um desentendimento, uma divergência, uma colocação equivocada, faz parte existência do ser humano", afirmou o presidente da República, nesta terça-feira (23).

"Quando Deus nos fez, quando deu boca, já estava previsto isso. Nem sempre a boca fala somente as coisas que são boas. Às vezes, uma palavra mal colocada cria uma semana de especulação, mas eu posso dizer que a Petrobras está tranquila", acrescentou o petista, minimizando os episódios recentes.

Tensão

A declaração de Lula ocorre em meio aos boatos de uma possível demissão de Prates. Uma ala do governo critica o fato do presidente da Petrobras tomar decisões sem consultar o setor , o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, e o da Casa Civil, Rui Costa, responsável pela articulação política do governo.

Em meio às polêmicas, Prates chegou a se reunir com Lula para conversar sobre os rumores de uma possível demissão . O presidente da Petrobras foi colocado no cargo pelo chefe do Executivo no ano passado.

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp