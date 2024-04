undefined undefined undefined

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), as vendas no comércio varejista no Brasil registraram um aumento de 1% de janeiro para fevereiro. Este índice alcançou o seu ponto mais alto desde o início da série histórica, em janeiro de 2000. As informações foram divulgadas nesta quinta-feira (11) pela Pesquisa Mensal de Comércio (PMC).

Após aumento de 2,8% em janeiro, o índice apresentou uma segunda elevação consecutiva. A última vez que o setor varejista registrou dois meses seguidos de crescimento foi em setembro de 2022, quando houve um aumento de 0,5% em agosto, seguido por 0,7% em setembro.

Houve alta nas vendas de produtos farmacêuticos (9,9%), que puxaram para cima o varejo. Outros artigos de uso pessoal (4,8%) também vieram bem e mostram recuperação, pois o segmento sofreu bastante em 2023 com as crises em lojas de departamento. Na ponta ampliada, veículos (3,9%) subiram pelo segundo mês consecutivo.

“A leitura reforça um movimento de mudança de foco dos consumidores nos últimos meses, à medida que o crédito se recupera, o comprometimento da renda familiar com a dívida cai e a massa de rendimentos segue robusta. São condições mais favoráveis do que no ano passado, sobretudo para o varejo sensível ao crédito”, defende Maykon Douglas, economista da Highpar.

