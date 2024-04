Reprodução Banco Central Moeda comemora 200 anos da primeira Constituição

Nesta quinta-feira (11), o Banco Central do Brasil apresenta uma moeda comemorativa de prata em celebração ao bicentenário da primeira Constituição do país. A moeda, com valor de face de R$5, tem uma tiragem inicial de três mil unidades.

A venda desta moeda será realizada exclusivamente através do site Clube da Medalha, administrado pela Casa da Moeda do Brasil. Esses lançamentos são uma tradição no Banco Central. Em ocasiões anteriores, como no bicentenário da Independência do Brasil, foram disponibilizadas moedas de R$ 2 e R$ 5, apresentando símbolos nacionais.

Confira as características da moeda:

Valor de face: R$5,00

Material: prata

Diâmetro: 40mm

Peso: 28g

Bordo: serrilhado

Acabamento: proof

Preço de venda: R$ 440,00

O Banco Central já lançou várias moedas comemorativas ao longo dos anos para marcar eventos especiais, datas históricas e homenagear personalidades importantes. Essas moedas são geralmente produzidas em materiais especiais, têm designs exclusivos e são colocadas em circulação em edições limitadas.

Por exemplo, além da moeda comemorativa mencionada em alusão aos 200 anos da primeira Constituição brasileira, o Banco Central também lançou moedas para celebrar os 200 anos da Independência do Brasil, símbolos nacionais, eventos esportivos como a Copa do Mundo, entre outros. Essas moedas são colecionáveis e costumam ser vendidas pelo Banco Central ou por parceiros autorizados.



