Vendas no varejo sobem 2,5% em janeiro, segundo IBGE

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) anunciou nesta quinta-feira (14) que as vendas no varejo brasileiro avançaram 2,5% em janeiro em comparação com o mês anterior, registrando um aumento de 4,1% em relação ao mesmo período de 2023.

As projeções para esse período variavam entre uma redução de 0,6% e um aumento de 3,2%, com uma mediana positiva de 0,9%.

Já em relação ao varejo ampliado, que engloba as atividades de material de construção, veículos e atacado alimentício, as vendas aumentaram 2,4% em janeiro em comparação com dezembro, na série com ajuste sazonal. Este resultado superou todas as previsões, que variavam desde uma queda de 1,6% até um aumento de 1,6%, com uma mediana positiva de 0,5%.

Na comparação com janeiro de 2023, sem ajuste, as vendas do varejo ampliado apresentaram um aumento de 6,8% em janeiro de 2024. As projeções para este período variaram entre uma elevação de 0,4% e 5,6%, com uma mediana positiva de 3,4%.

2023

No ano passado, as vendas do varejo apresentaram um aumento de 1,7%, um percentual superior ao registrado no ano anterior, que fechou com uma alta de 1%. Apesar da queda de 1,3% em dezembro, o resultado do ano foi positivo. O IBGE, que divulgou a Pesquisa Mensal do Comércio (PMC) em fevereiro, destacou que dezembro representou o "segundo resultado efetivamente negativo para 2023".

Esse resultado ficou fora da faixa de variação entre menos 0,1% e menos 0,5% e foi o de maior amplitude, após a queda de 0,8% em maio, conforme explicado pelo IBGE.