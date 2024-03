Agência Brasil Boletos poderão ser compensados no mesmo dia a partir desta sexta-feira (15)

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) anunciou que, a partir da próxima sexta-feira (15), o processamento dos boletos poderá ser feito no mesmo dia do pagamento. Segundo a entidade, se um pagamento for efetuado até às 16h30, o credor poderá receber o valor no mesmo dia, dependendo do contrato estabelecido com a instituição financeira.

A medida, que envolve 136 bancos, faz parte de iniciativa para modernizar e agilizar os meios de pagamento e será obrigatória.

“A mudança trará mais agilidade para o cobrador, e irá beneficiar muito o comércio. No caso do e-commerce, por exemplo, vemos também vantagens para os compradores, que poderão ter o processo de entrega de mercadorias feito com mais rapidez”, avalia Walter Faria, diretor-adjunto de Serviços da Febraban.

O boleto é um meio muito presente no dia a dia no pagamento de escolas, academias, condomínios, planos de saúde, consórcios, financiamentos, cartões de crédito e cobrança entre empresas. Só no ano passado foram 4,2 bilhões de documentos transacionados, totalizando R$ 5,8 trilhões.

Histórico

Os boletos bancários foram criados através da instrução normativa do Banco Central, estabelecida pela carta circular nº 2414 em 07 de outubro de 1993, que entrou em vigor em 03 de janeiro de 1994. Esta instrução normativa delineou os procedimentos para a implementação da compensação eletrônica de cobrança.

