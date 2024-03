Paulo Pinto/Agência Brasil OCDE aponta desaceleração no crescimento do G20 no final de 2023

De acordo com dados preliminares divulgados pela Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) na quarta-feira (12), o Produto Interno Bruto (PIB) do G20 , composto pelas 20 maiores economias globais, registrou um crescimento de 0,7% no quarto trimestre de 2023 em relação aos três meses anteriores.

O PIB do grupo apresentou um aumento de 3,2% ao longo de todo o ano de 2023, mantendo-se estável em relação à variação registrada em 2022.

O resultado indica desaceleração em comparação com o terceiro trimestre do ano anterior, quando o PIB do G20 registrou um aumento de 0,8%. Apenas na China, o crescimento econômico diminuiu para 1% no quarto trimestre, em comparação com 1,5% no trimestre anterior.

A expansão registrou um enfraquecimento tanto nos Estados Unidos, onde passou de 1,2% no terceiro trimestre para 0,8% no quarto, quanto no México, que apresentou uma desaceleração de 1,1% para 0,1% no mesmo período. Além disso, tanto a Alemanha quanto o Reino Unido enfrentaram uma queda idêntica de 0,3% no Produto Interno Bruto durante o último trimestre do ano anterior.

Nos outros países do grupo, foi observado um aumento no ritmo de crescimento econômico, com destaque para a Turquia, que registrou uma aceleração notável de 0,3% no terceiro trimestre para 1% no quarto trimestre. Já o Japão e o Canadá apresentaram recuperação durante o último trimestre, revertendo as contrações enfrentadas nos trimestres anteriores.

Brasil

No Brasil, a economia ficou estagnada no período, mas fechou o ano com crescimento acumulado de R$ 10,9 trilhões, ou 2,9%, segundo dados do começo de março pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O valor é três vezes maior que o previsto no início do ano passado. A atividade agropecuária cresceu 15,1% de 2022 para 2023, influenciando no desempenho.

O que é o G20?

O G20 é um fórum de cooperação econômica internacional fundado em 1999. Seu propósito é fortalecer a economia global e abordar questões cruciais para o desenvolvimento socioeconômico mundial. As nações que compõem o grupo representam aproximadamente 85% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial, 75% do comércio internacional e dois terços da população global.

A atual liderança brasileira está inserida no sistema de presidências rotativas do grupo, permanecendo até o final deste ano.