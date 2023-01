Washington Costa/MF - 12/01/2023 Lula durante cerimônia de posse da nova presidente da Caixa, Maria Rita Serrano

Em encontro com o chanceler alemão Olaf Scholz, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) citou a entrada do Brasil e o fortalecimento da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).

"Primeiro, o Brasil é um país que tem vocação de participar de organizações multilaterais. O Brasil tem interesse em participar da OCDE, mas queremos saber qual será o papel do Brasil na organização. Nós temos que discutir", afirmou o presidente.

"Estamos dispostos a discutir outra vez e saber quais são as condições de uma entrada de um país do tamanho do Brasil na OCDE", continuou

O presidente também citou procurar o fim do garimpo ilegal, e mencionou o caso dos Yanomamis. Segundo ele, o governo de Jair Bolsonaro (PL) é responsável pela morte dos povos indígenas, e agora deve procurar maneira para acabar com o descaso contra os povos originários. "O governo brasileiro irá acabar com o garimpo ilegal", disse.

Os dois se reuniram por uma hora e meia a sós e, em seguida, participaram de uma coletiva de imprensa nesta segunda-feira (30) em Brasília. Outros líderes governamentais participaram do encontro, como a ministra do Meio Ambiente Marina Silva.

A OCDE é uma organização econômica intergovernamental que preza pelo desenvolvimento econômico, e possui países com altos níveis de indicadores sociais. Hoje, a organização conta com 36 membros, com uma maioria europeia.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já havia citado a entrada do Brasil na organização. Durante sua passada no fórum econômico de Davos, o país pode fazer mudanças no pedido de adesão ao grupo.

"O Brasil já participa muito da OCDE. Essa aproximação está acontecendo naturalmente e agora vou ver com o Itamaraty e a Presidência da República os próximos passos", disse.

Guerra na Ucrânia

Lula também citou a Guerra na Ucrânia, e defendeu o fim do conflito entre os ucraniânos e a Rússia. O petista sugeriu uma maior pressão dos chineses, para a criação de novas concessões que possam colocar um fim ao conflito.

"Nós temos que criar um novo organismo [...] para discutir o conflito Rússia-Ucrânia", afirmou. Segundo ele, a organização deve seguir as formas do antigo G8, que tinha como objetivo debater assuntos sobre a estabilidade econômica mundial.

Segundo o presidente, embora a Rússia tenha "errado" em atacar o país, "quando um não quer, dois não fazem".

"A Europa inteira passa a ser vítima com o aumento do conflito nos países, disse o presidente. "Então, o [Brasil] tomou uma decisão", disse. "É por isso que não queremos que esta munição seja usada na Guerra contra a Rússia."

