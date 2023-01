MARCELO CAMARGO/AGÊNCIA BRASIL Tarcísio Freitas e Paulo Guedes

Durante entrevista ao programa Pânico, da rádio Jovem Pan, o governador de São Paulo Tarcísio de Freitas afirmou que Paulo Guedes deve assumir cargo em um novo conselho do estado. Segundo ele, o economista deve auxiliar o governo com decisões sobre gastos e políticas públicas.

"A gente vai montar um conselho junto ao governo do estado, vai ter economistas de ponta e especialistas de algumas áreas importantes. E o Paulo Guedes vai fazer parte desse conselho. Não só fazer parte, mas presidir esse conselho.", disse o governador. Segundo ele, o ex-ministro da Economia fez "um grande trabalho" durante o mandato de Jair Bolsonaro (PL).

Paulo Guedes foi cotado para assumir a secretaria da Fazenda em São Paulo por Tarcísio, porém acabou recusando o cargo. O ex-assessor do economista e membro do conselho fiscal do Banco do Brasil, Samuel Kinoshita, foi escolhido para liderar a pasta.

Sua nomeação para o cargo deve ser publicada no Diário Oficial do Estado ainda esta semana.

Até agora, Tarcísio escolheu três membros do governo Bolsonaro para participar de sua gestão em São Paulo. Guilherme Derrite (PL), que trabalha como secretário da Segurança Pública e tem ligações familiares com o ex-presidente, e Sonaira Fernandes (Republicanos), que recebeu apoio de Bolsonaro durante as eleições de 2020 como vereadora, e assumui a Secretaria de Políticas para Mulheres em 2023.