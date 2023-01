Reprodução/YouTube/Fiesp Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, participou de reunião da diretoria da Fiesp

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, afirmou nesta segunda-feira (30) que vê "uma enorme oportunidade" para a reforma tributária ser feita no Brasil.



Em reunião da diretoria da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Haddad ouviu o pedido do presidente do órgão, Josué Christiano Gomes da Silva, para que o governo avance com esse tópico. O ministro afirmou que ouve a mesma solicitação dos governadores, investidores e parlamentares, e que esse alinhamento traz uma oportunidade de aprovação da reforma.



Entre no canal do Brasil Econômico no Telegram e fique por dentro de todas as notícias do dia. Siga também o perfil geral do Portal iG



"Por tudo o que tenho visto internamente e externamente, de governadores, deputados, senadores, investidores, em especial estrangeiros, eu vejo uma oportunidade se abrir", afirmou Haddad. "Vejo uma enorme oportunidade na agenda fiscal", completou, citando, além da reforma tributária, a aprovação de um novo arcabouço fiscal.

Para Haddad, o Brasil está, neste momento, com "a agenda correta e os canais de comunicação e diálogo desobstruídos", e a reforma tributária deve voltar a ser discutida no Congresso logo após as eleições parlamentares .

Na reunião da Fiesp, Haddad disse que o governo focará também em reformas no sistema de crédito. "Antes de vir para cá, fiz uma hora e meia de reunião com o presidente do Banco Central. Vamos desengavetar todas as iniciativas do Banco Central que estavam paralisadas dentro do executivo. Me comprometi a endereçar a agenda de reformas no sistema de crédito", disse.



O ministro acrescentou que o país deve apostar no desenvolvimento sustentável. "Brasil é o país que está mais bem posicionado para produzir energia limpa, e isso pode ser um forte componente de atração de investimentos estrangeiros no Brasil", afirmou.