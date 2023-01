Unsplash/ Tierra Mallorca Inflação do aluguel sobe em janeiro

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M), conhecido como a inflação do aluguel, teve alta de 0,21% em janeiro, de acordo com dados divulgados pela Fundação Getulio Vargas (FGV) nesta segunda-feira (30). No acumulado dos últimos 12 meses, a alta é de 3,79%.



A taxa de janeiro veio após alta de 0,45% em dezembro. Em 2022, o IGP-M fechou o ano em 5,45%.

O índice é construído levando em consideração a inflação em diversos setores, e alguns foram mais decisivos para o resultado de janeiro.

"Entre os índices componentes do IGP-M, o índice ao produtor segue registrando arrefecimento das pressões inflacionárias. O preço das matérias-primas brutas desacelerou de 2,09% para 1,55% e, entre os bens intermediários, cuja taxa passou de -0,30% para -1,06%, a queda foi intensificada diante do comportamento de combustíveis e lubrificantes para a produção, cujos preços recuaram ainda mais passando de -2,26% para -5,05%. Na contramão da inflação ao produtor segue a do consumidor, que passou de 0,44% para 0,61% em dezembro, por força do reajuste das mensalidades de escolas e cursos, cujos preços subiram em média 4,55%", analisa André Braz, Coordenador dos Índices de Preços.

O IGP-M é conhecido como a inflação da aluguel por ser comumente utilizado em contratos de locação para corrigir anualmente o preço pago pelos inquilinos.