RendA+

A Secretaria do Tesouro Nacional, em parceria com a Secretaria de Previdência (SPREV) e com a B3, lança nesta segunda-feira (30) um novo título do Tesouro Direto, chamado do RendA+. Ele é voltado para quem quer investir a longo prazo e, na velhice, ter um complemento à aposentadoria.