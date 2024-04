Marcelo Camargo/Agência Brasil - 22/08/2023 Esther Dweck, ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos

A ministra da Gestão e Inovação, Esther Dweck, anunciou nesta quinta-feira (11) que o governo está considerando um aumento salarial para os servidores que pode ultrapassar 19% até 2026. Atualmente, as negociações prioritárias estão voltadas para os técnicos das instituições federais, que têm liderado greves em diversas universidades do país.

Inicialmente, a proposta do governo para os servidores federais incluía um aumento de 9% em 2023, com mais dois reajustes previstos para 2025 e 2026. Com isso, a soma total chegaria a cerca de 19% até o final do mandato do presidente Lula. No entanto, a ministra mencionou a possibilidade de contrapropostas durante as negociações em andamento.

"Nesse momento, estamos discutindo no governo um espaço orçamentário não só para educação, mas para os demais servidores, para que a gente possa ter um valor acima desse (19% até 2026)", disse Dweck, no programa "Bom dia, ministra", da EBC.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, por sua vez, revelou ontem que a equipe econômica está realizando cálculos para determinar se há margem para aumentos salariais dos servidores nos próximos anos. No entanto, ele ressaltou que em 2024 essa medida não será viável devido ao orçamento já estar definido.

Em contrapartida, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva manifestou apoio à ministra Esther Dweck, destacando que ela está enfrentando diversos desafios. Lula também defendeu o direito de greve dos servidores.