Brasileiros guardam R$ 1,3 bi na poupança em março

Segundo informações divulgadas pelo Banco Central nesta sexta-feira (5), a caderneta de poupança registrou depósitos líquidos de 1,339 bilhão de reais em março depois de dois meses de saques. Em janeiro deste ano, a poupança havia registrado retirada de 20,149 bilhões, após 3,824 bilhões de saques reais em fevereiro.

Já em março, houve entrada de 341,1 milhões de reais. A poupança rural cadastrou 997,9 milhões em depósitos.

Selic

O Banco Central cortou em 0,5 p.p a Selic na última reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) Com isso, a Selic está em 10,75%. Esta é a sexta vez consecutiva que o BC diminui a taxa básica de juros. O primeiro corte aconteceu em agosto de 2023. Agora, ela retoma ao mesmo patamar que estava em maio de 2022.

No comunicado informando a decisão, a autoridade monetária sinalizou que na próxima reunião, em 7 e 8 de maio, será a última com redução de 0,50 p.p

A Selic exerce um impacto direto tanto na economia quanto na população, influenciando o consumo, o crédito e os investimentos de forma direta e indireta. O indicador também é usado para corrigir parte da dívida pública.

