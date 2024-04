Sophia Bernardes Caixa Econômica terá sua própria corretora de investimentos

O prazo para pagar a taxa de inscrição do concurso da Caixa Econômica Federal termina às 23h59 desta sexta-feira (5). O boleto está disponível para todos os inscritos no site da Fundação Cesgranrio.

Quem se inscreveu e não solicitou a isenção da taxa deve pagar R$ 50 para os cargos de nível médio e R$ 65 para os de nível superior. A inscrição estará completa somente após a efetivação desse pagamento.

Detalhes do concurso

As provas serão realizadas no dia 26 de maio. O processo seletivo vai preencher 4 mil vagas de nível médio e 50 de nível superior, com salários iniciais de até R$ 14.915.

Há vagas nos 26 estados brasileiros, além do Distrito Federal. De acordo com os editais , 6% das vagas serão destinadas para pessoas com deficiência e 20% para candidatos negros.





Nível superior:



- Médico do Trabalho (28 vagas, sendo 5 para cadastro reserva) - salário de R$ 11.186

- Engenheiro de Segurança do Trabalho (22 vagas, sendo 5 para cadastro reserva) - salário de R$ 14.915

Nível médio:



- Técnico Bancário Novo (1,6 mil vagas) - salário de R$ 3.762

- Técnico Bancário Novo para a área de TI (1,6 mil vagas) - salário de R$ 3.762

- Cadastro reserva (800 vagas) - salário de R$ 3.762

Quer ficar por dentro das principais notícias do dia? Clique aqui e faça parte do nosso canal no WhatsApp