O Banco Central cortou em 0,5 p.p a Selic na reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) desta quarta-feira (20). Com isso, a Selic está em 10,75%.

Esta é a sexta vez consecutiva que o BC diminui a taxa básica de juros. O primeiro corte aconteceu em agosto de 2023. Agora, ela retoma ao mesmo patamar que estava em maio de 2022.

Na reunião de hoje do colegiado do Copom, formado por oito diretores e o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, a decisão pelo corte de 0,5 p.p foi unânime.

No comunicado informando a decisão, a autoridade monetária sinaliza que na próxima reunião, em 7 e 8 de maio, será a última com redução de 0,50 p.p.

Veja os cortes na Selic

Desde o início dos cortes em agosto do ano passado, a taxa Selic recuou 3 pontos percentuais.

agosto de 2023 – de 13,75% para 13,25%;

setembro de 2023 – de 13,25% para 12,75%;

novembro de 2023 – de 12,75% para 12,25%;

dezembro de 2023 – de 12,25% para 11,75%;

janeiro de 2024 – de 11,75% para 11,25%;

março de 2024 – de 11,25% para 10,75%;





O objetivo da manutenção da taxa elevada é controlar a inflação. O crédito mais caro desacelera o consumo e a produção. Como consequência, os preços costumam não aumentar tão rápido.

A taxa acumulada da inflação de 12 meses é medida oficialmente pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) e caiu de 4,51% para 4,50% em fevereiro.

A meta de inflação para 2024 é de 3%, mas tem intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima e para baixo. Sendo assim, caso o indicador fique entre 1,5% e 4,5%, também estará dentro da meta.