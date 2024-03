Agência Brasil Jean Paul Prates é o presidente da Petrobras

Presidente da Petrobras , Jean Paul Prates utilizou suas redes sociais para ironizar o boato de que estava de saída da estatal. Através do X, o antigo Twitter, ele postou fotos de sua participação na CeraWeek, maior feira global do setor de petróleo e gás natural, que está acontecendo nesta semana, em Houston, Estados Unidos.

"Trabalho intenso o dia todo em Houston com mais de 15 reuniões por dia, sem olhar o telefone, e agora soube que já andaram me 'derrubando' no Brasil… isso só me assegura que estou no caminho certo. Faz parte!", ironizou o presidente da Petrobras, em publicação feita na noite desta terça-feira (19).

Os boatos de que Jean Paul Prates deixaria o cargo ganharam força na semana passada, antes de uma reunião com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) , em Brasília. Em nota, a estatal desmentiu as informações e assegurou a permanência do presidente.

A reunião contou também o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira; e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. O encontro serviu para definir uma cadeira no Conselho de Administração. A expectativa é o executivo adjunto do Ministério da Fazenda, Rafael Dubeux, seja oficializado no posto.





