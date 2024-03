Agência Brasil Banco do Brasil leiloa 27 imóveis com lances mínimos até 70% abaixo do valor de mercado

O Banco do Brasil realiza três leilões de imóveis em março e abril. São 27 bens no total, entre residenciais (casas e apartamentos), comerciais, terrenos e lotes rurais, localizados nos estados do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia, Paraíba, Piauí, Tocantins e Pará. Podem participar pessoas físicas e jurídicas.

Os lances mínimos , a partir de R$ 133 mil, são até 70% abaixo do valor de mercado, sendo aceitos pagamentos à vista ou com financiamento, dependendo do imóvel.

O banco é responsável pela quitação de eventuais valores de IPTU, ITR, CCIR, laudêmio e condomínio até o efetivo registro da transferência do imóvel ao arrematante.

“São imóveis em localizações estratégicas e rentabilidade de até 0,95% ao mês, considerando a relação entre o valor da locação paga mensalmente pelo Banco e o valor de venda do imóvel”, explica Carla Umino, leiloeira oficial.

Realização e formas de pagamento

O leilão será realizado online. O comprador deve realizar um cadastro no site da Lance no Leilão antes de dar o lance pela plataforma. O edital e a descrição de todos os imóveis estão disponíveis no portal.

Serviço



Leilões on-line do Banco do Brasil

Lances já podem ser feitos no link www.lancenoleilao.com.br

Datas: 28 de março (às 12h e 14h) e 11 de abril (às 12 h).

Cadastro para participar: até o dia em que ocorrerão os leilões

