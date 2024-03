Aproveite a Páscoa para alavancar as suas vendas (Imagem: Paulo Vilela | Shutterstock) Vendas de chocolate na Páscoa disparam

A Páscoa é uma época aguardada por muitos brasileiros, não só por seus significados religiosos, mas também pela tradição de presentear com chocolates e outros itens comemorativos. No entanto, o valor médio gasto por consumidor neste feriado pode impactar suas finanças. Veja abaixo detalhes sobre os gastos esperados para a Páscoa deste ano e dicas para controlar suas despesas.

Segundo levantamento da Abecs (Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e Serviços) em parceria com o Instituto Datafolha, os brasileiros têm a expectativa de gastar, em média, R$ 156 em produtos relacionados à Páscoa este ano. Esses gastos devem gerar uma movimentação estimada em R$ 4,2 bilhões em compras.



Comparado a 2023, 36% dos consumidores planejam gastar mais nesta Páscoa, enquanto 31% manterão os valores similares e 30% pretendem gastar menos. Cerca de metade dos brasileiros tem a intenção de fazer compras para o feriado, sendo a região Norte a mais propensa, com 61%.

A pesquisa revela que mais da metade dos consumidores (51%) planeja usar cartões para suas compras de Páscoa, com o cartão de débito (29%) sendo a opção preferida, seguido pelo cartão de crédito (22%). Surpreendentemente, o Pix (31%) fica atrás do pagamento em dinheiro (36%).

Apesar da crescente popularidade das compras online, nove em cada 10 entrevistados preferem realizar suas compras de Páscoa em lojas físicas, enquanto apenas 7% optam por compras online. Essa preferência é consistente em todas as faixas etárias e classes sociais, sendo mais acentuada entre os mais velhos e nas classes sociais mais baixas.

Dicas compra consciente:

Estabeleça um limite de gastos antes de sair de casa.

Faça uma lista do que realmente precisa comprar e evite compras por impulso.

Utilize aplicativos para comparar preços e encontrar as melhores ofertas.

Aprenda a resistir ao apelo das liquidações e promoções.

Não deixe de economizar e investir, mesmo durante períodos de gastos extras.

