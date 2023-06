Luciano Rodrigues Justiça Federal oferta imóveis a partir de R$10 mil

Até a próxima segunda-feira (19), a Justiça Federal leiloa 80 imóveis e 40 veículos com descontos de até 50%. O evento é online e acontece por meio do site da Fidalgo Leilões , com encerramento às 11h. Além dos itens já citados, é possível adquirir também máquinas e equipamentos diversos.

Segundo o leiloeiro oficial, Douglas Fidalgo, qualquer pessoa física pode participar do leilão. “As pessoas interessadas precisam realizar cadastro no site e enviar os documentos exigidos no edital. “Entre as opções de bens imobiliários estão terrenos, casas, apartamentos, garagens, galpões e salas comerciais, que podem ser arrematados, em boa parte dos casos, com parcelamento de 20% de entrada e o restante dividido em até 59 vezes – a depender do lote”, detalha.

Entre os imóveis disponíveis há ofertas no Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Rondônia e São Paulo – capital, interior, região metropolitana, litoral e ABC.

Destaques

Em São Bernardo do Campo (SP), uma residência com área total de 190,3m² tem lance mínimo de R$170,8 mil. No município de Guarulhos há uma oportunidade para adquirir galpão comercial, em um terreno com 50m², com lance inicial de R$2 milhões.

Em Jundiaí, uma casa residencial pode ser arrematada a partir de R$1,7 milhão, contendo 258,1m² de área total. Na cidade de Bauru um terreno com 180m² de extensão tem lance inicial de R$27 mil.

Na capital paulista, um prédio e terreno estão disponíveis no Belenzinho, com área de aproximadamente 442,5m² - o lance mínimo é de R$2,5 milhões. Outro destaque é uma unidade autônoma no bairro Bom Retiro, com área total de 75,8m², a partir de R$300 mil.

Já em Coxim (MS) há três oportunidades para quem pretende adquirir terrenos. A primeira com 480m² de extensão. Já o segundo imóvel contém 365m², enquanto o terceiro tem área total de 301m². Todos eles têm lance mínimo de R$10 mil. No Distrito Federal, a oferta é para um apartamento com área privativa de 60,7m², com vaga de garagem e área total de 100,6m² - a partir de R$800 mil.

Além dos imóveis, os leilões também contemplam interessados em arrematar veículos, equipamentos e máquinas diversas. “Entre as oportunidades, é possível adquirir até uma lancha, que também está disponível, além de automóveis e equipamentos, como eletrodomésticos”, complementa.

A lancha, fabricada pela Tecnomarine, com motor Scania e classificação H-2-J, tem lance mínimo de R$25 mil. Entre os carros, um Fiat Palio Weekend, modelo 2001, está disponível a partir de R$5,5 mil. Há também oportunidade para adquirir um Ford Fiesta 1.6 Flex, 2011/2012, 4 portas, com oferta inicial de R$13 mil.

Serviço