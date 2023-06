Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil - 05/04/2023 Roberto Campos Neto comenta sobre redução dos juros

O presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, afirmou nesta segunda-feira (12) que o mercado financeiro está recebendo positivamente as medidas adotadas pela equipe econômica do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Diante disso, Campos Neto falou em reduzir a taxa básica de juros da economia brasileira, a Selic.



"O mercado está dando credibilidade ao que está sendo feito, o que abre espaço para uma atuação em política monetária lá na frente", disse o presidente do BC em encontro com empresários promovido pelo Instituto para Desenvolvimento do Varejo (IDV).

Atualmente em 13,75% ao ano, a Selic tem gerado atritos entre o governo e o BC. A próxima reunião do Comitê de Política Monetária (Copom) do banco acontece na próxima semana, mas a redução dos juros ainda não deve acontecer.



Segundo Campos Neto, o cenário econômico brasileiro "clareou um pouco", com "surpresas boas", como o alto crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) e a contenção da inflação. No primeiro trimestre deste ano, o PIB brasileiro cresceu 1,9% , superando todas as expectativas.



"Com o número do primeiro trimestre, acho que vai ser muito difícil essa revisão parar. Muito provavelmente vamos ter revisões para próximo de 2% ou até para cima, pelo efeito base do primeiro trimestre", disse Campos Neto.