secretaria de agricultura e abastecimento/divulgação Agropecuária puxou PIB para cima

O Produto Interno Bruto (PIB) cresceu 1,9% no primeiro trimestre deste ano, em relação ao trimestre anterior, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta quinta-feira (1º). A alta foi maior do que o que era esperado pelo mercado.



Em relatório divulgado no início da semana, o Citi projetava que o crescimento do PIB no primeiro trimestre seria de 1,1%, 0,8 ponto percentual abaixo do dado divulgado nesta quinta.

Agronegócio

O resultado do PIB no primeiro trimestre foi impulsionado, sobretudo, pelo crescimento de 21,6% da agropecuária, maior alta para o setor desde o quarto trimestre de 1996. Segundo o IBGE, a agropecuária tem peso de aproximadamente 8% da economia do país.

Idean Alves, sócio e chefe da mesa de operações da Ação Brasil Investimentos, afirma que o agronegócio vem trazendo bons resultados para a balança em razão da grande demanda por commodities no mundo. O mercado esperava que o setor crescesse neste primeiro trimestre, mas não no nível que ocorreu.

"Problemas climáticos impactaram negativamente a agropecuária ano passado e esse ano estamos com previsão de safra recorde de soja, que representa aproximadamente 70% da lavoura no trimestre, com crescimento de mais de 24% de produção. A safra da soja é concentrada no primeiro semestre do ano. Ao compararmos o quarto trimestre de um ano ruim com um primeiro trimestre bom, observamos esse crescimento expressivo da agropecuária", analisa a coordenadora de Contas Nacionais do IBGE, Rebeca Palis.

Além do agronegócio, o setor de serviços, que tem o maior peso no PIB, cresceu 0,6% noprimeiro trimestre. "A grande questão é se teremos fôlego para manter esse ritmo até o final do ano com uma Selic no patamar atual, o que pressiona empresas, consumidores e crédito", pontua Idean.

Até o fim do ano



As projeções para o crescimento do PIB neste ano são variadas. Na última semana, o governo elevou a expectativa de alta de 1,61% para 1,91% até o final do ano.

A visão do mercado, porém, é mais moderada. Analistas ouvidos pelo Banco Central no Boletim Focus esperam alta de 1,26% no PIB neste ano. Na última semana, a projeção era de 1,20%. Já o Citi elevou sua projeção de 0,3% para 1,0%.