Agência Brasil IBC-Br: prévia do PIB aponta alta de 0,6% em janeiro

Conforme dados divulgados pelo Banco Central nesta segunda-feira (18), o Índice de Atividade Econômica (IBC-Br) do Banco Central, que é utilizado como um indicador antecedente do Produto Interno Bruto (PIB), registrou um aumento de 0,6% em janeiro deste ano em comparação com o mês anterior.

Foi o quinto mês consecutivo de crescimento do nível de atividade. O resultado do IBC-Br é calculado após ajuste sazonal, uma "compensação" para comparar períodos diferentes.

Em relação ao mesmo mês do ano passado, o IBC-Br registrou um aumento de 3,45%, enquanto no acumulado em 12 meses apresentou um aumento de 2,47%, sem ajuste sazonal.

2023

O Brasil fechou 2023 com crescimento de R$ 10,9 trilhões, ou 2,9% segundo dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) . O valor é três vezes maior que o previsto no início do ano passado.

O valor é três vezes maior que o previsto no início do ano passado. A atividade agropecuária cresceu 15,1% de 2022 para 2023, influenciando no desempenho.