Pixabay O Brasil voltou à elite das 10 maiores economias do mundo





O Brasil voltou a figurar entre as 10 maiores economias do mundo após seu Produto Interno Bruto (PIB) crescer em 2,9% em 2023 , dado divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) nesta sexta-feira (1). O levantamento foi feito pela consultoria Austin Ratings, ao analisar dados preliminares de 54 países.





Com o resultado do país no último ano, o Brasail ultrapassou países como Canadá e Rússia, ocupando no momento a 9ª posição do ranking, com um produto de US$ 2,17 trilhões. A economia brasieira estava em 11° lugar em 2022, segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI). O país latino-americano mais bem-classificado na lista após o Brasil é o México, na 12ª posição, com um PIB de US$ 1,81 trilhão.

Em relação ao crescimento percentual do PIB, o Brasil fica em 14° no ranking. O país que mais avançou foi a Mongólia, com ala de 7,1%, seguida por Índia (6,7%) e Irã (6,4%). Os EUA aparecerão somente em 18° lugar neste critério, com alta de 2,5%.

Ranking das dez maiores economias

1° Estados Unidos: US$ 26,9 trilhões

2° China: US$ 17,7 trilhões

3° Alemanha: US$ 4,4 trilhões

4° Japão: US$ 4,2 trilhões

5° Índia: US$ 3,7 trilhões

6° Reino Unido: US$ 3,3 trilhões

7° França: US$ 3 trilhões

8° Itália: US$ 2,18 trilhões

9° Brasil: US$ 2,17 trilhões

10° Canadá: US$ 2,11 trilhões